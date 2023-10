Tak drożały nieruchomości. W zaledwie 8 lat ceny wzrosły o 100 proc.

Skąd taki skokowy wzrost cen?

Cytowana przez portal money.pl, Karolina Klimaszewska z Otodom uważa, że wszystkie programy od kilkunastu lat skupiają się na stymulowaniu popytu, a nie podaży. Bartosz Turek głowny analityk HRE Investments, dodaje, że wśród przyczyn wzrostu cen mieszkań widzi COVID - 19, wojnę w Ukrainie i cykliczne podwyżki stóp procentowych, niską podaż. To wszystko spowodowało, że deweloperzy wstrzymywali inwestycje, banki zacieśniały politykę kredytową. W efekcie budowało się mniej, a dostęp do finansowania był ograniczony.

"Później jednak banki znowu zaczęły przyjmować wnioski kredytowe od osób posiadających niski wkład własny. Tych osób było bardzo dużo, bo w 2020 roku banki na takich klientów się zamknęły. To dlatego w 2021 roku na rynku mieszkaniowym bite były rekordy, a ceny rosły" - a ceny rosły tłumaczy Turek w money.pl. i dodaje że remedium na wzrosty cen, to pobudzenie podaży mieszkań, czyli spowodować, aby budowało się więcej.

"Wymagałoby to deregulacji i pobudzenia konkurencji, czego politycy i aktywiści w sektorze budownictwa mieszkaniowego co do zasady nie lubią" – ocenia w rozmowie Turek dla money.pl.

Ekonomista Mateusz Urban na platformie X zwraca uwagę, że wrost cen mieszkań, to nie tylko kwestia niskiej podaży na rynku. Przez ostatnie kilka lat rosły skokowo koszty pracy, materiałów budowlanych, cen energii itp. , a to finalnie przekłada się wprost na koszty budowy i ceny za metr kwadratowy.

Urban informuje, że "na ceny na rynku nieruchomości trzeba patrzeć w kontekście innych cen (CPI, płac)".

Jak wylicza money.pl w 2022 r. za średnią krajową mogliśmy kupić mniej mieszkań niż trzy lata wcześniej. Jedynie w Gdańsku można było kupić o 0,3 m kw. więcej w porównaniu do okresu sprzed pandemii. Jeśli cofniemy się jeszcze o rok - do 2018 r. - widać, że nasza siła nabywcza była nieco wyższa przed kryzysem wywołanym pandemią. Co ciekawe, mimo wysokiej inflacji oraz rosnących cen mieszkań, teraz zbliżamy się właśnie do tego poziomu"-czytamy na portalu.

Turek dodaje, że pobudzeniu podaży sprzyjałoby również m.in. uwolnienie gruntów z Krajowego Zasobu Nieruchomości i zmniejszenie wymagań stawianych w zakresie energochłonności, co spowodowałoby obniżenie kosztów budowy.

Na ceny na rynku nieruchomości trzeba patrzeć w kontekście innych cen (CPI, płac). To może być dla wielu szok, ale obecnie (dane za Q2 '23) za średnią pensję brutto kupimy* ok. 0.7m2 mieszkania - dokładnie tyle co pod koniec 2018 r.!*ceny transak., śr. dla 7 najw. miast pic.twitter.com/puncziOb3F— Mateusz Urban 🇺🇦 (@MateuszUrban_PL) October 11, 2023