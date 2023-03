i Autor: SHUTTERSTOCK

Gospodarka światowa

Tak USA trzęsie światem. Dolar, rynek pracy i stopy procentowe w Ameryce dotyczą wszystkich

W lutym w sektorze pozarolniczym amerykańskiej gospodarki utworzono 311 tys. etatów. Zmiana zatrudnienia okazała się wyższa od prognoz na poziomie 225 tys. Rozczarowała za to dynamika wynagrodzeń. Płace były o 0,2 proc. wyższe niż miesiąc wcześniej, co przełożyło się dynamikę 4,6 proc. r/r. Stopa bezrobocia odbiła z najniższego od 1969 r. pułapu 3,4 proc. do 3,6 proc. Pierwszą reakcją na raport jest osłabienie dolara, ponieważ publikacja może nie wystarczyć do przekonania Fed, by na posiedzeniu 22 marca podnieść stopy procentowe o więcej niż 25 pb.