Tak wygląda handel Polski z Ukrainą. Dla kogo bilans jest korzystny?

Rośnie handel Polski z Ukrainą

Rok przed wybuchem pełnoskalowej wojny na Ukrainie wartość handlu pomiędzy Polską a Ukrainą wynosiła 48 mld złotych z czego Polska wyeksportowała towary o wartości 28,6 mld złotych, a zaimportowała o wartości 19,4 mld złotych. Bilans dodatni wyniósł wtedy 9,2 mld złotych.

W 2023 roku wartość handlu pomiędzy Polską a Ukrainą zmniejszyła się względem 2022 roku i wyniosła 71,8 mld złotych - wynika z danych GUS. Eksport Polski na Ukrainę zwiększył się z 45,5 mld złotych do 51,6 mld złotych. Import Ukrainy do Polski spadł do wartości 20,2 mld złotych. Dodatni bilans Polski w relacjach handlowych z Ukrainą sięgnął 31,4 mld złotych ustanawiając historyczny rekord w relacjach handlowych obu krajów.

Lista polskich towarów eksportowanych na Ukrainę

Na pierwszym miejscu są produkty mineralne, których wyeksportowano za prawie 10 mld złotych. Na kolejnych miejscach znalazły się urządzenia mechaniczne, sprzęt elektryczny i mechaniczny o wartości 6,5 mld złotych. Na trzecim miejscu za kwotę 6,3 mld złotych wyeksportowano pojazdy, samochody, statki powietrzne i łodzie.

Broń i amunicja ważną pozycją w eksporcie

W tej kategorii wartość eksportu w 2023 roku wyniosła 5,7 mld złotych. Polska dostarcza Ukrainie m.in. armatohaubice Krab, moździerze samobieżne Rak, systemy OPL Piorun, amunicję i inne wyposażenie wojskowe m.in. drony. Większość przypada na eksport z kategorii „bomby, granaty, torpedy, amunicja”.

Broń to ta kategoria, która odnotowuje jeden z najwyższych wzrostów. Dla porównania w całym 2021 roku eksport uzbrojenia na Ukrainę wyniósł 86 mln złotych, a w 2020 roku 45 mln złotych.

Co Polska sprowadza z Ukrainy?

Z Ukrainy importowaliśmy głównie towary z grupy „metale nieszlachetne” za kwotę 4,5 mld złotych. Sprowadzamy też produkty pochodzenia roślinnego, żywe zwierzęta, gotowe produkty żywnościowe, tłuszcze i oleje za łączną kwotę 7,7 mld złotych oraz produkty mineralne za kwotę 2,2 mld złotych oraz drewno i artykuły z drewna za 1,5 mld złotych.

Polska jest dla Ukrainy głównym partnerem handlowym. W 2023 roku Polska była drugim państwem pod względem obrotu handlowego (po Chinach) a pierwszym jeżeli chodzi o wartość eksportu i drugim w przypadku importu.

Rośnie import cementu z Ukrainy

Import cementu z Ukrainy do Polski rośnie w ekspresowym tempie. W 2021 r. wyniósł on 52 tys. ton, w 2022 r. - 101 tys. ton, a w 2023 r. wyniósł już ponad 340 tys. ton – podaje serwis wnp.pl. Stanowi to duże zagrożenie dla polskich cementowni, które ponoszą kosztów polityki klimatycznej UE. Ukraina na pierwszym miejscu importerów cementu do Polski.

