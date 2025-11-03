Z kont klientów Santander Banku znikały pieniądze po użyciu bankomatów, a złodzieje wykorzystywali nakładki skanujące karty.

"Trefne" bankomaty z nakładkami są praktycznie nie do odróżnienia od sprawnych urządzeń, co pokazano na opublikowanym wideo.

Złodzieje tworzą kopie kart (paska magnetycznego, a czasem chipa) po włożeniu karty przez nieświadomego klienta.

Klienci odzyskają utracone środki, a sprawę wyjaśnia policja i prokuratura, co podkreśla konieczność zachowania czujności

Z kont klientów Santander znikają pieniądze. Co się stało?

Klienci Santander Bank Polska w ostatnich dniach października masowo zgłaszali utratę środków ze swoich rachunków. Problem dotyczył osób, które w dniach 27 i 28 października korzystały z bankomatów należących do sieci banku. Jak szybko ustaliła policja, nie był to błąd systemu, a precyzyjnie zaplanowane działanie przestępców. To kolejny w ostatnim czasie przypadek, gdy pieniądze znikają z konta w wyniku zorganizowanego ataku hakerskiego.

Ofiary łączył jeden wspólny mianownik – wszystkie korzystały z urządzeń, na których, jak się później okazało, złodzieje zamontowali specjalistyczny sprzęt do skimmingu. Pozwalał on na skopiowanie danych kart płatniczych, a następnie na produkcję ich duplikatów i wyczyszczenie kont z oszczędności. Sprawą zajęła się prokuratura.

Jak działa nakładka na bankomat? Nagranie pokazuje metodę złodziei

Mechanizm oszustwa, znany jako skimming, nie jest nowy, ale przestępcy stale go udoskonalają, przez co ich pułapki są coraz trudniejsze do wykrycia. Metoda ta polega na umieszczeniu na oryginalnym czytniku kart urządzenia znanego jako nakładka na bankomat, które jest niemal niemożliwe do odróżnienia dla przeciętnego użytkownika. Skanuje ona pasek magnetyczny lub chip karty w momencie jej wkładania do urządzenia. Jednocześnie miniaturowa kamera, ukryta w fałszywej listwie nad klawiaturą, nagrywa wpisywany przez ofiarę kod PIN.

Zasada działania przestępstwa została przypomniana przez internautów w mediach społecznościach. Na jednym z profili w serwisie X (dawniej Twitter) opublikowano nagranie demonstrujące, jak łatwo zamontować taki sprzęt. Choć film ma już kilka lat, metoda pozostaje niepokojąco aktualna.

W całej Polsce trwa jakaś fala ataków na bankomaty - sprytni złodzieje montują na nich skanujące nakładki. Jedno włożenie karty i pieniądze mogą wyparować z konta. Naprawdę trudno wyhaczyć, że coś jest nie tak z bankomatem - napisali internauci, którzy udostępnili wideo.

Czy klienci odzyskają pieniądze? Jest komunikat banku i policji

Najważniejszą informacją dla poszkodowanych jest stanowisko banku. Jak wynika z materiału źródłowego, przedstawiciele Santander Bank Polska zagwarantowali, że klienci, którzy padli ofiarą kradzieży, odzyskają swoje pieniądze. Procedura chargeback (obciążenie zwrotne) pozwala na odzyskanie środków w przypadku transakcji dokonanych bez autoryzacji właściciela karty.

Sprawa jest obecnie przedmiotem intensywnego śledztwa prowadzonego przez policję i prokuraturę, które ma na celu ujęcie sprawców. Jednocześnie eksperci ds. bezpieczeństwa apelują o wzmożoną czujność podczas korzystania z bankomatów. Zawsze warto sprawdzić, czy czytnik kart lub klawiatura nie mają luźnych, odstających elementów. Każde podejrzenie co do wyglądu urządzenia należy natychmiast zgłosić bankowi oraz policji, nie korzystając z takiego bankomatu.

