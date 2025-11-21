Długi staż pracy nie gwarantuje wysokiej emerytury, a kluczowe są zebrane składki, a nie tylko lata pracy.

Wysokość świadczenia zależy od zgromadzonego kapitału emerytalnego, który jest waloryzowany, oraz od średniego dalszego trwania życia.

ZUS wylicza emeryturę na podstawie zwaloryzowanych składek, kapitału początkowego i środków z subkonta.

Sprawdź, dlaczego zarobki są ważniejsze niż liczba przepracowanych lat i jak to wpływa na Twoją przyszłą emeryturę.

Emerytura po 40 latach pracy – co musisz wiedzieć?

Pracowałeś 40 lat i marzysz o godnej emeryturze? Zastanawiasz się, czy długi staż pracy faktycznie przełoży się na wysokie świadczenie z ZUS? Wiele osób żyje w przekonaniu, że dekady spędzone na rynku pracy automatycznie oznaczają spokojną jesień życia. Niestety, rzeczywistość bywa bardziej skomplikowana.

Polski system emerytalny, choć na pierwszy rzut oka wydaje się prosty, skrywa niuanse, które mogą drastycznie wpłynąć na wysokość Twojej przyszłej wypłaty. Owszem, aby w ogóle otrzymać emeryturę, musisz spełnić dwa podstawowe warunki:

osiągnąć minimalny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn)

posiadać odpowiedni staż ubezpieczeniowy (20 lat dla kobiet, 25 dla mężczyzn, aby otrzymać świadczenie minimalne, dziś wynoszące 1871,92 zł brutto)

Osoba w wieku 60 lat z 40-letnim stażem pracy zdecydowanie spełnia drugi warunek. Ale czy to wystarczy, by cieszyć się naprawdę wysoką emeryturą?

Jak ZUS wylicza wysokość emerytury?

ZUS nie patrzy tylko na liczbę przepracowanych lat. Wysokość Twojej emerytury to wynik skomplikowanego wzoru, w którym kluczową rolę odgrywa zgromadzony kapitał emerytalny. Jest on dzielony przez statystyczną wartość średniego dalszego trwania życia, którą co roku publikuje Główny Urząd Statystyczny (GUS). Brzmi enigmatycznie? Już wyjaśniamy!

Na Twój kapitał składają się przede wszystkim:

zwaloryzowane składki na ubezpieczenie emerytalne, które odprowadzałeś przez całe życie.

na ubezpieczenie emerytalne, które odprowadzałeś przez całe życie. zwaloryzowany kapitał początkowy , jeśli pracowałeś przed 1999 rokiem.

, jeśli pracowałeś przed 1999 rokiem. środki zgromadzone na subkoncie w ZUS.

Jak waloryzacja ratuje Twoje pieniądze?

Aby Twój kapitał nie tracił na wartości przez inflację, ZUS stosuje dwie kluczowe waloryzacje. Marcowa, znana większości emerytów, podnosi już wypłacane świadczenia. Jednak dla przyszłych emerytów równie ważna jest czerwcowa waloryzacja. To ona aktualizuje środki zgromadzone na Twoim koncie i subkoncie w ZUS, bezpośrednio wpływając na kwotę, jaką zobaczysz na swoim wyciągu emerytalnym. Dzięki niej Twój kapitał „rośnie” i jest chroniony przed spadkiem siły nabywczej pieniądza.

Dlaczego zarobki są ważniejsze niż lata pracy?

To właśnie wysokość Twoich zarobków, a co za tym idzie – odprowadzanych składek, jest prawdziwym game changerem. 40 lat pracy to imponujący staż, ale jeśli przez większość tego czasu zarabiałeś minimalne wynagrodzenie, Twoja emerytura może okazać się znacznie niższa, niż się spodziewasz.

Osoby, które przez cztery dekady otrzymywały minimalną pensję, często mogą liczyć na świadczenie niewiele wyższe od emerytury minimalnej, oscylujące w granicach 1900–2000 zł brutto. Z kolei ci, którzy przez ten sam okres zarabiali na poziomie średniej krajowej lub wyżej, zgromadzili proporcjonalnie znacznie większy kapitał. To właśnie oni mogą liczyć na świadczenia rzędu 6600 zł brutto, a nawet więcej!

Dlatego nie tylko długość stażu pracy, ale przede wszystkim wysokość Twoich składek decyduje o tym, czy Twoja emerytura będzie godna, czy też będziesz musiał zacisnąć pasa. Warto to wiedzieć, planując swoją finansową przyszłość.

Zbigniew Derdziuk, prezes ZUS, Karpacz 2025

