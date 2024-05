Ujawnili kwoty podwyżek

Koszmarne podwyżki dla seniorów. Na konto emerytów wpadną grosze

W maju inflacja ponownie przyspieszyła, choć zaledwie z 2,4 do 2,5 proc. rok do roku., co przy średnim wzroście wynagrodzeń 11,3 proc., daje nam wskaźnik waloryzacji 4,26 proc. W efekcie nowa waloryzacja rent i emerytów dla seniorów może okazać się mocno rozczarowująca. Ile emeryci dostaną podwyżki w 2025 roku?