Ryczałtowa rewolucja: ile zapłacisz?

"Ryczałt ten będzie ustalony w wysokości dzisiejszej minimalnej składki, a więc 9% od 75% płacy minimalnej do poziomu dochodu przedsiębiorcy równego." Obecnie, ta kwota wynosiłaby niecałe 315 zł miesięcznie. To oznacza, że wielu przedsiębiorców, zwłaszcza tych o niższych dochodach, może odczuć znaczącą ulgę w swoich comiesięcznych wydatkach. Przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych (skala podatkowa) lub podatkiem liniowym, mogą spodziewać się zmian w sposobie naliczania składki zdrowotnej. Ryczałtowa część składki będzie obowiązywać do momentu, gdy dochód osiągnie 1,5-krotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Próg dochodowy i stawka procentowa

Szacuje się, że w 2026 roku próg ten wyniesie około 13 tys. zł miesięcznie, czyli 155 tys. zł rocznie. Od nadwyżki dochodu ponad tę kwotę, składka procentowa wyniesie 4,9%. Oznacza to, że osoby zarabiające więcej, zapłacą wyższą składkę, ale tylko od tej części dochodu, która przekracza ustalony próg. Dla przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, zasady będą nieco inne. Ryczałt będzie obowiązywał do momentu, gdy dochód osiągnie 3-krotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Wyższy próg, wyższa stawka? Analiza korzyści i strat

Mówimy tu o kwocie około 26 tys. zł miesięcznie, czyli 310 tys. zł rocznie. Od nadwyżki powyżej tej kwoty, przedsiębiorca będzie musiał zapłacić 3,5% składki. To oznacza, że ryczałtowcy z wyższymi dochodami mogą odczuć wzrost obciążeń fiskalnych.

Według Ministerstwa Finansów, na reformie zyska około 2,45 mln przedsiębiorców. Jednak nie wszyscy będą beneficjentami tych zmian. Podatnicy o najwyższych przychodach, rozliczający się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, mogą zapłacić wyższe składki niż obecnie. Mowa tu o osobach, których miesięczne przychody przekraczają 50 tys. zł. "Teoretycznie najwięcej zyskają ci na skali. Ich jest najwięcej. Ich składka spadnie z 9% z aktualnej 4,9%." Dodatkowo, "zyskają również ryczałtowcy z mniejszymi dochodami." Natomiast "przedsiębiorcy najmniej zarabiający na skali i na liniowce nie zyskają nic." Ci, którzy zarabiają więcej na liniowce, zyskają ok. 317 zł w skali miesiąca.

Warto podkreślić, że nowe przepisy nie wpłyną na sytuację pracowników i emerytów. "Nic nie zmieni się w przypadku pracowników i emerytów. Nadal będzie to 9 proc." Oznacza to, że obciążenia fiskalne dla tych grup pozostaną na dotychczasowym poziomie.

Rosnąca dysproporcja? Przykłady i kalkulacje: jak to wygląda w praktyce?

"Już dzisiaj przedsiębiorcy płacą niższą składkę zdrowotną niż pracownicy na minimalnym wynagrodzeniu. Zmiany pogłębią jeszcze różnice między składką płaconą przez przedsiębiorców a pracowników." Po zmianach, "pracownik na minimalnym wynagrodzeniu zapłaci wyższą składkę niż przedsiębiorcy z dochodem na poziomie 10 tys. zł, albo ryczałtowcy z 25 tys. zł przychodu."

Projektowane zmiany mają kosztować budżet państwa 4,6 mld zł. "Luka w NFZ zostanie uzupełniona z budżetu państwa." Oznacza to, że państwo będzie musiało znaleźć dodatkowe środki, aby zrekompensować niższe wpływy ze składek zdrowotnych.

"Nowa składka zdrowotna dla jednoosobowych działalności gospodarczych, będzie zależała zarówno od formy opodatkowania (skala, podatek liniowy, ryczałt i karta podatkowa), jak i osiąganych dochodów."

Skala podatkowa: przykład

"Jak się okazuje, największą korzyść z ewentualnego wejścia w życie przepisów w proponowanym kształcie osiągną przedsiębiorcy korzystający ze skali podatkowej. Z dzisiejszych 9% zapłacą składkę według stawki jedynie 4,9%." Przykładowo, "przedsiębiorca zarabiający 20 tys. zł miesięcznie zapłaci jedynie 678 zł, czyli o 1121 zł mniej niż na obecnych zasadach. Jeśli zarabia 50 tys. zł miesięcznie, zamiast obecnych 4500 zł zapłaci jedynie 2148 zł."

Podatek liniowy: przykład

"Przedsiębiorcy na podatku liniowym 19% zarabiający powyżej 1,5 przeciętnego wynagrodzenia zyskają ok. 300 zł." Oznacza to, że "przedsiębiorca z dochodem miesięcznym na poziomie 20 tys. zł zapłaci niższą składkę zdrowotną niż pracownik na minimalnym wynagrodzeniu."

Ryczałt: przykład

"Przedsiębiorcy korzystający z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z przychodem powyżej poziomu przekraczającego 3-krotność przeciętnego wynagrodzenia pożegnają się ze stawką ryczałtową." Na zmianach skorzystają ryczałtowcy z niższymi dochodami, osiągając korzyść między 133 a 762 zł w zależności od dochodu.

"Co istotne, wprowadzone zmiany oznaczają, że przedsiębiorcy będą mieli jeszcze bardziej preferencyjne niż teraz zasady naliczania składki zdrowotnej w stosunku do pracowników na umowie o pracę.""Przedsiębiorca płacący liniowy PIT 19% zarabiający 8000 zł miesięcznie zapłaci składkę 315 zł. Tymczasem składka zdrowotna pracownika na umowie o pracę zarabiającego 8000 zł brutto wynosi obecnie 621 zł."

"Jeśli osiąga on przychód na poziomie 8000 zł, składka zdrowotna po zmianach spadnie z 769 do 314 zł. Co więcej, jeśli zarabia on 20 000 zł, jego składka również ulegnie obniżeniu z 769 do 314 zł. Dla porównania, pracownik na umowie o pracę o takich dochodach będzie musiał zapłacić 1553 zł."

