Taksometr w Uberze? Zaskakująca decyzja korporacji

Uber z taksometrem? Nowa usługa w aplikacji

Jak poinformował Uber, nowa usługa w aplikacji będzie nazywać się "Uber Taksometr" i ma pozwalać na zamówienie przejazdu przez taksówkarzy rozliczających się taksometrem. Co ciekawe, taksówkarze protestując przeciwko Uberowi, jednym z ich argumentem przeciwko przewozem z aplikacji był brak taksometru. Korporacja zaznacza, że nowa możliwość jest "nowym rozdziałem" na rynku przewozów, które otworzy taksówkarzy na nowe możliwości otrzymywania zleceń i zostanie przy tradycyjnym rozliczaniu kursów.

- Chociaż aplikacja Uber jest zintegrowana z e-kasą fiskalną do rozliczania opłat za przejazd, na rynku nadal funkcjonuje wielu kierowców przyzwyczajonych do tradycyjnych taksometrów. Właśnie myślą o nich powstała usługa Uber Taksometr, za pomocą której od 9 grudnia użytkownicy w Warszawie mogą zamawiać przejazdy realizowane przez taksówkarzy, rozliczających się za pomocą taksometru. Na start usługi kilkudziesięciu kierowców z korporacji Glob Taxi będzie oferować przejazdy przez platformę - podaje Uber w komunikacie.

Jak czytamy, tak jak w przypadku pozostałych usług, cena przejazdu będzie podawana orientacyjnie określona widełkami. Po zakończeniu kursu, pasażer zapłaci bezpośrednio u kierowcy, kartą lub gotówką, zgodnie ze wskazaniami taksometru.

Uber wychodzi naprzeciw taksówkarzom. Chce ich zachęcić do swojej aplikacji

- Wdrożenie Uber Taksometr to efekt rozmów z taksówkarzami, którzy z jednej strony poszukują nowych źródeł zleceń, a z drugiej - są przyzwyczajeni do tego, jak funkcjonowali do tej pory. Startujemy w Warszawie, ale jak dobrze pójdzie, już niedługo rozszerzymy współpracę na nowe miasta – mówi Michał Konowrocki, dyrektor zarządzający Uber.

Uber zachęcając kierowców do współpracy i przetestowania nowej usługi, zaproponował im prowizję na poziomie 0 proc. przez pierwsze sześć miesięcy.

Korporacja decyduje się na podobne ruchy nie tylko w Polsce, w tym roku firma podpisała współpracę choćby z IT Taxi, dzięki czemu 12 tys. taksówkarzy we Włoszech zyskało dostęp do platformy Uber. Pozwoliło to także na dostępność aplikacji w 80 nowych miastach. Podobne partnerstwa rozwinięto m.in. Hiszpanii, Niemczech, Austrii, Turcji, Korei Południowej, Hongkongu, a także w Nowym Jorku i San Francisco.