Takie rozwiązania wprowadzili Szwedzi

Jak opisuje dziennik Puls Biznesu, szwedzki system emerytalny przede wszystkim oparty jest na trzech filarach. Głównym jest emerytura państwowa składająca się z dwóch części – emerytury dochodowej, czyli podstawowej składki, która wynosi 16 proc. rocznego dochodu pracownika, oraz premiepension, którą można nazwać składką inwestycyjną, gdzie 2,5 proc. rocznego dochodu jest lokowane w różnego rodzaju funduszach inwestycyjnych.

A tych ma Szwed do wyboru ponad 400 zarówno lokalnych jak i międzynarodowych oferowanych przez największe firmy i banki inwestycyjne jak: Goldman Sachs, JP Morgan czy BlackRock. Pieniądze te stanowią własność pracownika i są zarządzane przez Szwedzką Agencję Emerytalną. Obywatel może wybrać, w co chce inwestować.

Jak czytamy w Pulsie Biznesu "jeśli nie może się zdecydować lub brakuje mu czasu na przestudiowanie dostępnych opcji, pieniądze są automatycznie lokowane w państwowym funduszu AP7 Såfa nadzorowanym przez rządową agencję Sjunde AP-fonden. Ogółem ponad 5 mln Szwedów korzysta z tej możliwości, co czyni fundusz największym w ofercie. Zarządza aktywami o wartości 1,48 mld SEK (542 mln zł) – prawie miliard więcej niż drugi w klasyfikacji fundusz Swedbank Robur Technology A".

- Nie ma lepszej zachęty do inwestowania niż dobra ulga podatkowa – to nie jest jedyne rozwiązanie, ale jest proste i skuteczne – mówi Roland Chai, prezes European Market Services giełdy Nasdaq.

Dalej cytowana przez dziennik, Johanna Lybeck Lilja, sekretarz stanu w ministerstwie finansów Szwecji, opisuje, że przede wszystkim stworzono system zachęt, takich jak ulgi podatkowe i preferencyjne opodatkowanie. Oszczędności emerytalne Szwedów są pod kontrolą, instytucje finansowe raportują posiadane aktywa do odpowiednich organów.

"Podatek naliczany jest rocznie od całkowitej wartości aktywów, a nie od zysków kapitałowych. W tym roku dodatkowo zwalniamy pierwsze 30 tys. euro z podatku, by jeszcze bardziej zachęcić obywateli do oszczędzania i inwestowania - wyjaśnia minister finansów.

Puls Biznesu informuje przy tym, że wartość aktywów oszczędzających na emeryturę i emerytów w systemie premiepension wyniosła 2,18 mld SEK (802 mln zł) w 2023 r., a napływy sięgnęły rekordowych 820 mln SEK (300,7 mln zł).

Gdzie robimy błąd? Otóż z raportu GPW „Advancing Capital Markets Union and Building Savings and Investments Union"-na który powołuje się dziennik, wynika, że 50 proc. aktywów polacy trzymają na niskooprocentowanych lokatach czy kontach oszczędnościowych. Tymczasem Skandynawowie trzymają średnio 15 proc. oszczędności na kontach bankowych, a ponad 70 proc. pracuje na rynku. "W stosunku do PKB skala rynków kapitałowych w tych dwóch krajach jest porównywalna do USA, piszą autorzy raportu" - informuje dziennik.