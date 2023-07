Tani cukier w Aldi i Biedronce. Kosztuje grosze, ale są limity

Promocja na cukier w Biedronce

Tylko w piątek 28 lipca w Biedronce 1 kg cukru kupimy za 3,89 zł. Do wyboru mamy cukier marki: Królewski, Sweet Family, Polski Cukier i Diament. Warunkiem skorzystania z promocji jest zakup innych towarów za min. 29 zł z kartą Biedronka lub aplikacją. Zakup cukru nie jest naliczany do uzyskania tej kwoty. Nie wliczają się tez napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz preparaty do początkowego żywienia niemowląt, a także płatności za jakiekolwiek usługi, w tym doładowania do telefonów, karty podarunkowe i ich doładowania. Limit dzienny to 10 opakowań cukru na kartę Moja Biedronka. Regularna cena 1 kg cukru w Biedronce to 5,99 zł. Dzięki promocji możemy zaoszczędzić 21 zł!.

Aldi – promocja na cukier

Podobną promocję znajdziemy w sklepach Aldi. W piątek i w sobotę 28 -29 lipca klienci sieci mogą kupić 1 kg cukru Diadem za 3,99 zł. Limit dzienny: 10 kg na klienta. Cena regularna to 5,79 zł za kg.

Sonda Kupujesz cukier, by robić dżemy? Tak, robię dżemu Nie, kupiuję gotowe dżemy Nie, nie lubię dżemów i ich nie spożywam