Co dokładnie zmienia się 1 lutego?

1 stycznia 2026 roku Bułgaria oficjalnie przyjęła euro, ale przez cały styczeń obowiązywał okres przejściowy, w którym można było płacić obiema walutami. Ten czas dobiega końca.

Od soboty, 1 lutego 2026 roku, bułgarski lew (BGN) traci status prawnego środka płatniczego. Oznacza to, że nie będzie już można nim płacić za zakupy, usługi czy w urzędach. Jedyną akceptowaną walutą stanie się euro. Narodowy Bank Bułgarii uspokaja jednak, że wycofanie lewa z obiegu nie oznacza, że pieniądze tracą wartość.

Jak i gdzie wymienić gotówkę? Banki w Bułgarii wydłużają pracę

Aby ułatwić mieszkańcom i turystom wymianę gotówki, bułgarskie banki przygotowały specjalne rozwiązania. Wiele placówek wydłuży godziny pracy, a kasy będą czynne również w sobotę, 31 stycznia 2026 roku, aby obsłużyć wszystkich chętnych. Oto co musisz wiedzieć o procesie wymiany:

do końca czerwca 2026 roku wszystkie banki komercyjne w Bułgarii będą bezpłatnie wymieniać banknoty i monety lewów na euro. Co ważne, wymiana odbywa się bez limitu kwoty, choć przy sumach przekraczających 30 000 lewów może być wymagane wcześniejsze zgłoszenie.

Jeśli nie zdążysz wymienić gotówki w tym terminie, nic straconego. Narodowy Bank Bułgarii będzie wymieniał lewy na euro bezterminowo i zawsze po oficjalnym kursie.

A co z lewami w Polsce? Tu sytuacja jest bardziej skomplikowana

Jeśli liczysz na wymianę bułgarskiej waluty w polskim banku lub kantorze po 1 lutego, możesz się srogo rozczarować. Polskie instytucje finansowe nie mają obowiązku skupowania waluty, która została wycofana z obiegu.

Doświadczenie z Chorwacją, która przyjęła euro w 2023 roku, pokazuje, czego możemy się spodziewać. Już na kilka tygodni przed ostatecznym wycofaniem kuny, większość polskich kantorów przestała ją przyjmować lub oferowała skrajnie niekorzystne kursy. Dlaczego? Prowadzenie skupu waluty, której nie da się już łatwo wprowadzić z powrotem na rynek, jest dla nich nieopłacalne i ryzykowne. Narodowy Bank Polski również nie prowadzi skupu wycofywanych walut z krajów strefy euro. Oznacza to, że po upływie terminu jedynym miejscem, gdzie na pewno wymienisz lewy, będzie Bułgaria.

Jak więc wymienić lewy na euro w Polsce? Masz dwie opcje

Aby nie zostać z bezwartościowymi banknotami w szufladzie, działaj szybko.

Wymień lewy w polskim kantorze (jak najszybciej). Nie czekaj do ostatniej chwili. Im bliżej daty wycofania waluty z obiegu, tym kursy w polskich kantorach będą prawdopodobnie gorsze, a liczba punktów oferujących wymianę zacznie maleć.

Nie czekaj do ostatniej chwili. Im bliżej daty wycofania waluty z obiegu, tym kursy w polskich kantorach będą prawdopodobnie gorsze, a liczba punktów oferujących wymianę zacznie maleć. Wykorzystaj gotówkę podczas podróży do Bułgarii. Jeśli planujesz wyjazd do Bułgarii, możesz zabrać lewy ze sobą. Do końca czerwca 2026 roku wymienisz je bezpłatnie w każdym bułgarskim banku komercyjnym po oficjalnym kursie.

Jaki jest oficjalny kurs wymiany?

Aby chronić konsumentów, kurs wymiany został ustalony sztywno i nie podlega negocjacjom. Oficjalny przelicznik to: 1 euro = 1,95583 lewa.

Warto o tym pamiętać, wymieniając pieniądze, aby unikać niekorzystnych ofert w prywatnych kantorach. Dodatkowo, aby zapewnić przejrzystość, do 8 sierpnia 2026 roku wszystkie ceny w sklepach i punktach usługowych muszą być podawane zarówno w lewach, jak i w euro. To ułatwia porównywanie cen i chroni przed ich sztucznym zawyżaniem.

Pieniądze to nie wszystko - Mateusz Balcerowicz