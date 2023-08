Tego nie spodziewała się na dziale z pieczywem. Nagranie ma miliony wyświetleń [WIDEO]

Szokujące nagranie ze sklepu

Czy to możliwe, by po sklepach biegały myszy? Niestety, wszystko może się zdarzyć. Ale czy można mieć takiego pecha, by trafić na mysi obiad? W sieci pojawiło się wideo, na którym widać małego gryzonia, który wcina słodką bułkę na stoisku z pieczywem jednego z dyskontów. Wszystko wskazuje na to, że jedna z tiktokerek podczas zakupów zauważyła taką sytuację, nagrał ai...odniosła wielki wirtualny sukces. Filmik z myszką wcinającą drożdżówkę podbił sieć. "Dzięki mycha za zasięgi" - napisała tiktoterka Wiktoria, którą śledzi 56,5 tys. osób. Większość jej nagrań ma do kilkuset tysięcy wyświetleń, ale filmik z myszą zrobił prawdziwą furorę i widziało go już 4,5 miliona internautów.

Komentarzom nie ma końca. Jedni twierdzą, że akcja z myszą to tak zwana ustawka. Zarzuca się dziewczynie, że przyniosła oswojonego gryzonia, włożyła go do szuflady z drożdżówkami i nagrała filmik. Ta jednak idzie w zaparte, że zarzuty są bezpodstawne, a sytuacja wydarzyła się naprawdę i zaskoczyła ją tak sama jak jej widzów. Wiktoria zapewnia, że ten incydent został zgłoszony menadżerowi sklepu, żeby takie sytuacje się nie powtarzały.

Pieniądze to nie wszystko Marcin Ociepa Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.