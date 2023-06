Ten sklep zwróci różnicę, jeśli w Biedronce będzie taniej. Jak skorzystać?

Dodatkowe 400 zł do wypłaty. Oni skorzystają na podwyżce płacy minimalnej najbardziej

"„Friscontowe ceny"

Pod koniec kwietnia sieć Frisco zorganizowała akcję promocyjną pod hasłem "„Friscontowe ceny". Sklep internetowy obiecuje, że jeśli klient znajdzie tańszy produkt objęty promocja sieci w dyskoncie, Frisco zwróci różnicę. Promocja trwa do odwołania. W ramach akcji szereg produktów z oferty Frisco (swobodnie wybranych przez Frisco w danym czasie) dostępnych jest w obniżonych cenach regularnych. Produkty te będą wyodrębnione na stronie w specjalnej sekcji pod adresem (https://www.frisco.pl/stn,akcja-friscont/n,friscont)

Frisco zastrzegło sobie możliwość limitowania sprzedaży dla klienta. Oznacza to, że sieć może wprowadzić ograniczenia dotyczące liczby produktów objętych akcją, jakie nabyć może jeden klient.

Kupisz taniej w dyskoncie – Frisco zwraca różnicę

Zwrot różnicy za zakupy nastąpi, jeśli klient znajdzie tańszy produkt w sklepie stacjonarnym: Biedronka, Lidl, Netto, Aldi. „Ten sam produkt” oznacza produkt tego samego producenta, takiego samego rodzaju w tym samym rozmiarze, kolorze, pojemności/wadze, opakowaniu oraz o takich samych właściwościach jak produkt objęty akcją. Z akcji wyłączone są produkty świeże, tj., świeże warzywa, owoce, mięso, wędliny, ryby, owoce morza i pieczywo. Klient musi przesłać dowód zakupu potwierdzający nabycie produktu. Zwrot następuje w ten sposób, że klient otrzyma przypisany do swojego konta na frisco.pl voucher rabatowy na kolejne zakupy o wartości różnicy w cenie produktu. Zwrot dokonywany jest w odniesieniu do tylu produktów, ile klient rzeczywiście nabył we Frisco.

