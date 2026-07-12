Twój urlop może zostać niespodziewanie przerwany – Kodeks pracy jasno określa, kiedy szef ma prawo wezwać Cię z powrotem do firmy.

Musisz wrócić tylko w przypadku nagłych, nieprzewidzianych zdarzeń, które zagrażają funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, a Twoja obecność jest kluczowa.

Odmowa powrotu grozi zwolnieniem dyscyplinarnym, ale pracodawca ma obowiązek zwrócić wszystkie koszty związane z przerwaniem wakacji. Poznaj swoje prawa!

Urlop nie zawsze oznacza pełną swobodę

Dla większości pracowników urlop to czas, w którym mogą wreszcie odciąć się od obowiązków zawodowych. W praktyce jednak zdarzają się sytuacje, gdy wypoczynek zostaje niespodziewanie przerwany. Polski Kodeks pracy dopuszcza możliwość odwołania pracownika z urlopu, choć nie daje pracodawcom pełnej dowolności.

Kluczowe znaczenie ma tutaj art. 167 Kodeksu pracy. Wynika z niego, że szef może wezwać pracownika do powrotu tylko wtedy, gdy po rozpoczęciu urlopu pojawiły się okoliczności, których wcześniej nie dało się przewidzieć i bez obecności konkretnej osoby firma nie jest w stanie normalnie funkcjonować.

Nie wystarczy więc nagły przypływ pracy czy przypomnienie sobie przez przełożonego o projekcie, który od dawna czekał na realizację. Potrzebna jest rzeczywiście wyjątkowa sytuacja.

Kiedy szef może odwołać pracownika z urlopu?

Choć przepisy nie tworzą zamkniętej listy takich zdarzeń, praktyka i orzecznictwo pokazują, że katalog sytuacji jest dość szeroki. Najczęściej chodzi o przypadki, których nie można było przewidzieć przed rozpoczęciem urlopu. Do takich sytuacji należą między innymi nagła choroba osoby, która miała zastępować pracownika, poważna awaria systemów informatycznych lub maszyn wymagająca udziału jedynego specjalisty, niezapowiedziana kontrola instytucji państwowych, takich jak Państwowa Inspekcja Pracy czy urząd skarbowy, a także poważny kryzys zagrażający działalności firmy.

Podobnie może być w przypadku nagłych negocjacji z kluczowym kontrahentem lub sytuacji, gdy przedsiębiorstwo ryzykuje utratę ważnego klienta, a udział konkretnego pracownika okazuje się niezbędny.

Czy można odmówić powrotu z urlopu?

To pytanie pojawia się bardzo często, zwłaszcza w sezonie wakacyjnym. Odpowiedź nie jest dla pracowników korzystna. Jeżeli polecenie powrotu zostało wydane zgodnie z przepisami, ma ono charakter polecenia służbowego. Zignorowanie go może zostać potraktowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. W skrajnych przypadkach może nawet zakończyć się rozwiązaniem umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym na podstawie art. 52 Kodeksu pracy.

Istnieje jednak ważny wyjątek. Polecenie musi zostać skutecznie przekazane pracownikowi. Osoba przebywająca na urlopie nie ma obowiązku śledzenia służbowej skrzynki mailowej ani odbierania telefonu służbowego. Jeżeli jednak odbierze prywatny telefon i usłyszy polecenie powrotu, uznaje się, że zostało ono skutecznie doręczone.

Pracodawca musi zapłacić za przerwany urlop

Prawo pracy chroni także interes pracownika. Skoro to pracodawca przerywa wypoczynek z powodu potrzeb firmy, musi ponieść finansowe konsekwencje swojej decyzji. Zgodnie z art. 167 § 2 Kodeksu pracy przedsiębiorca powinien zwrócić wszystkie bezpośrednie koszty związane z odwołaniem z urlopu. Mogą to być niewykorzystane noclegi w hotelu lub pensjonacie, koszty wcześniejszego powrotu do domu, bilety lotnicze, kolejowe czy wydatki na paliwo.

Jeżeli po rozwiązaniu kryzysowej sytuacji pracownik będzie kontynuował urlop, firma powinna również pokryć koszty ponownego dojazdu na miejsce wypoczynku. Warunek jest jeden – wszystkie wydatki trzeba udokumentować rachunkami, fakturami lub potwierdzeniami rezerwacji.

Czy można domagać się odszkodowania za zepsute wakacje?

Wielu pracowników zakłada, że skoro urlop został przerwany, należy im się dodatkowa rekompensata. Przepisy nie przewidują jednak zadośćuczynienia za stres, rozczarowanie czy utracony wypoczynek. Pracodawca zwraca jedynie rzeczywiście poniesione koszty finansowe. Nie ma natomiast obowiązku wypłacania pieniędzy za zmarnowane wakacje czy utracone atrakcje.

Dobra wiadomość jest jednak taka, że niewykorzystana część urlopu nie przepada. Wraca do puli dni urlopowych i może zostać wykorzystana w innym terminie, po uzgodnieniu go z pracodawcą.

Takie sytuacje zdarzają się rzadko

Choć przepisy dają pracodawcom możliwość odwołania pracownika z urlopu, w praktyce jest to rozwiązanie stosowane sporadycznie. Powód jest prosty – oprócz konieczności wykazania, że wystąpiły nieprzewidziane okoliczności, firma musi liczyć się z dodatkowymi kosztami związanymi z przerwaniem wypoczynku.

Dlatego w zdecydowanej większości przypadków osoby planujące urlop mogą wyjechać spokojnie. Jeżeli jednak telefon od szefa zadzwoni w środku wakacji, warto wiedzieć, jakie prawa i obowiązki mają obie strony. To właśnie znajomość przepisów prawa pracy pozwala uniknąć niepotrzebnych sporów i kosztownych nieporozumień.

Łukasz Chaberski - Polskie Porty Lotnicze | IMPACT 2026