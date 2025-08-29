Fujitsu zwolni 834 osoby w Polsce do marca 2026 r., co stanowi znaczną redukcję zatrudnienia w firmie działającej tu od blisko 25 lat.

Główne cięcia dotyczą biur w Łodzi i Katowicach, choć dokładny podział zwolnień między lokalizacje nie jest jeszcze znany.

Firma Fujitsu to japoński gigant IT, który w Polsce zatrudniał około 3800 osób (dane z 2023 r.), świadcząc usługi informatyczne.

To kolejny przykład masowych zwolnień w Polsce, gdzie w pierwszej połowie 2024 r. pracę w ramach zwolnień grupowych straciło już ponad 17 tys. osób

W których miastach Fujitsu zwalnia pracowników?

Fatalne wieści dla setek polskich rodzin. Firma Fujitsu Technology Solutions oficjalnie potwierdziła plany przeprowadzenia zwolnień grupowych. Zgłoszenie, które wpłynęło do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, nie pozostawia złudzeń co do skali planowanych cięć. Jak wynika z informacji przekazanych przez Huberta Samula z Wydziału Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy, japońska firma Fujitsu zgłosiła zamiar zwolnienia grupowego obejmującego aż 834 osoby. Proces redukcji etatów już się rozpoczął, a jego zakończenie zaplanowano na marzec 2026 roku. Choć spółka posiada biuro również w Warszawie, zwolnienia mają dotyczyć głównie oddziałów w Łodzi i Katowicach. Na ten moment nie podano szczegółowego podziału, ile osób straci pracę w poszczególnych miastach.

Czym jest Fujitsu i jak długo działa w Polsce?

Decyzja o tak dużej redukcji zatrudnienia jest znaczącym wydarzeniem, biorąc pod uwagę pozycję firmy na krajowym rynku. Fujitsu to japońska firma specjalizująca się w usługach informatycznych, która na polskim rynku jest obecna od niemal 25 lat. Spółka posiada w Polsce trzy biura – w Warszawie, Łodzi oraz Katowicach, stanowiąc ważnego pracodawcę w sektorze nowoczesnych technologii. Według danych z 2023 roku Fujitsu Technology Solutions zatrudniało w naszym kraju łącznie 3800 osób. Planowane zwolnienia obejmą więc ponad 20% dotychczasowego zespołu, co stanowi potężny cios dla lokalnych rynków pracy, zwłaszcza w Łodzi i Katowicach, gdzie firma prowadzi dużą część swojej działalności operacyjnej.

Zwolnienia grupowe to szerszy problem na rynku pracy?

Informacje o cięciach w Fujitsu wpisują się w niepokojący trend, który obserwujemy na polskim rynku pracy od początku roku. Jak podaje portal Bankier.pl, nie jest to jedyny międzynarodowy koncern, który zdecydował się na redukcję etatów w Polsce. Niedawno podobną decyzję ogłosił niemiecki gigant motoryzacyjny ZF, który planuje zwolnić 110 osób z Centrum Inżynieryjnego Elektroniki w Częstochowie. Skala zjawiska jest alarmująca. Dane pokazują, że tylko w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2024 roku pracę w ramach zwolnień grupowych straciło ponad 17 tys. osób, co jest liczbą porównywalną do łącznej sumy z lat 2021–2023. Sytuacja w Fujitsu jest więc kolejnym sygnałem świadczącym o ochłodzeniu koniunktury i rosnącej niepewności w globalnym biznesie, która coraz mocniej dotyka również Polskę.

Piotr Arak: Widzimy niepokojące sygnały. Bezrobocie może wzrosnąć Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.