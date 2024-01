QUIZ. Co pamiętasz z PRL? Zdobycie kompletu punktów graniczy z cudem!

Thermomix - co potrafi kultowy robot?

Słynne urządzenie jest produkowane przez firmę Vorwerk, która w 2023 roku świętowała swoje 140-lecie. Obecnie w sprzedaży jest model Thermomix TM6. Jubileuszowy robot pomaga przygotować pyszne dania bez wysiłku łącząc się z platformą Cookidoo®, gdzie dostępnych jest ponad 5500 przepisów w języku polskim i gdzie można zapisywać lub edytować własne lubione przepisy. Urządzenie łączy w sobie również funkcje ponad 20 innych sprzętów kuchennych - pomaga między innymi w ważeniu, siekaniu, mieszaniu, ubijaniu, blendowaniu, wyrabianiu ciasta, karmelizowaniu, gotowaniu metodą sous-vide.

Ile kosztuje Thermomix w 2024 roku?

Od stycznia 2024 cena Thermomixa mocno poszła w górę. Podwyżka o 460 zł oznacza, że cena Thermomiksa wzrosła do 6455 zł. To już kolejna w niedługim okresie podwyżka ceny kultowego urządzenia. W lutym 2023 roku podniesiono jego cenę o 250 zł (z 5745 zł). Poprzednia podwyżka też wynosiła 250 zł. Do tego trzeba doliczyć cenę za Cookidoo w abonamencie rocznym - 199 zł.

Thermomixa nie da się kupić w sklepie, robot sprzedawany jest wyłącznie przez przedstawicieli Vorwerka, którzy najpierw odwiedzają chętnych do zakupu i przeprowadzają w ich domach prezentację.

Promocja na Thermomixa tylko do końca stycznia

Do 31.01.2024 r. przy zakupie urządzenia ThermomixTM6 możemy skorzystać z wyjątkowej promocji na 10 i 20 rat 0 proc. Dodatkowo, kupując to urządzenie, czeka na klientów podwójna niespodzianka - dwa wyjątkowe prezenty o łącznej wartości 425 zł, . Co znajduje się w promocyjnym zestawie?

* Podstawka pod urządzenie Thermomix o wartości 250 zł,

* Osłona noża miksującego 2.0 o wartości 175 zł.

