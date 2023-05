Jak wygrać Thermomix w Dino?

W promocji jest woda Rodowita (gazowana, niegazowana, delikatnie gazowana) - 1,5 l w cenie 1,49 zł, przy zakupie 6 sztuk. Kupując wodę Rodowita, możemy wziąć udział w konkursie. Nagrody są znakomite: 20 urządzeń kuchennych Thermomix i 400 bonów zakupowych w Dino o wartości 200 zł. Co trzeba zrobić? Zachować dowód zakupu i rozwiązać zadanie konkursowe pt.: "Przedstaw swój sposób na wykorzystanie Rodowitej w kuchni". Forma pracy konkursowej może być dowolna (opis, zdjęcie, rysunek itp.). Potem wypełniamy formularz zgłoszeniowy na stronie konkursu, który trwa do 4 czerwca 2023 roku.

Promocje w Dino – co kupimy taniej?

Kolejny majowy weekend to okazja do biesiadowania przy grillu. Z tej okazji sieci handlowe wprowadzają dobre promocje. Dużo okazji znajdziemy w sklepach Dino. Sieć aż do 16 maja sprzedaje kiełbasę śląską extra Agro-Rydzyna za 24,99 zł / kg oraz skrzydełka w marynacie Drosed za 8,99 zł za 400 g. Ketchup Tortex kosztuje tylko 5,99 zł / 470 g. Warto kupić też dwa opakowania kabanosów marki Tarczyński - jedno kosztuje wtedy 4,99 zł. A jeśli kupimy 2 opakowania chipsów Big Snack to paczkę mamy za 4,49 zł. Promocje ucieszą też fanów lodów. Lody Koral Jak Dawniej (1 l) kosztują - 13,99 zł, cena przy zakupie 2 opakowań.

Tanie piwo w Dino

Piwo Żubr, puszka 0,5 l kosztuje 3,29 zł przy zakupie 6 sztuk, a piwo Warka Jasne Pełne kupimy za 2,49 zł przy zakupie 11 sztuk. W promocji jest także piwo dostępne tylko w Dino. To Piwo Mocne Adama Król Żyta Młot-Pol 0,5 l w butelce za 5,99 zł. szt.

