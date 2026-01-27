Lotnisko Chopina osiągnęło rekordowy wynik, obsługując ponad 11 milionów pasażerów w pierwszej połowie 2025 roku, co oznacza wzrost o ponad 32% w porównaniu do 2023 roku.

Kraków, Gdańsk i Katowice również odnotowały imponujące wyniki, przekraczając próg 3 milionów pasażerów każdy w tym samym okresie.

Niektóre mniejsze lotniska, takie jak Olsztyn-Mazury, Zielona Góra i Warszawa-Radom, zanotowały znacznie słabsze wyniki, a Radom nawet spadek o blisko 29%.

Ryanair i Wizz Air pozostają liderami w międzynarodowym ruchu regularnym, odpowiadając za ponad 75% rynku, pomimo zmniejszenia oferty Ryanaira w Modlinie.

Lotnisko Chopina z rekordowym wynikiem pasażerów

W pierwszych sześciu miesiącach 2025 r. Lotnisko Chopina w Warszawie odprawiło około 11 mln 11 tys. pasażerów, co oznacza wzrost o 13,2 proc. rok do roku oraz aż 32,2 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2023 r.. Wynik ten potwierdza dominującą pozycję stołecznego portu w krajowym systemie lotniczym.

Kraków, Gdańsk i Katowice powyżej 3 mln pasażerów

Drugie miejsce zajęło lotnisko Kraków-Balice, które w pierwszej połowie roku obsłużyło 6 mln 50 tys. osób. To wzrost o 18,7 proc. rdr. Próg 3 mln pasażerów przekroczyły także Gdańsk im. Lecha Wałęsy – 3 mln 329 tys. oraz Katowice-Pyrzowice – 3 mln 5 tys. W obu portach odnotowano stabilne wzrosty względem 2024 i 2023 r.

Mniejsze porty lotnicze i spadki ruchu

Wśród średnich lotnisk znalazły się m.in. Wrocław-Strachowice (2 mln 303 tys.) i Poznań-Ławica (1 mln 801 tys.). Najsłabsze wyniki osiągnęły Olsztyn-Mazury (36 tys. 667), Zielona Góra-Babimost (35 tys. 427) oraz Lotnisko Warszawa-Radom, które obsłużyło zaledwie 31 tys. 802 pasażerów, notując spadek o 28,8 proc.

Ryanair i Wizz Air dominują w ruchu międzynarodowym

W międzynarodowym ruchu regularnym liderem pozostał Ryanair z wynikiem 8 mln 684 tys. pasażerów, przed Wizz Air (6 mln 138 tys.) i PLL LOT (4 mln 30 tys.). Te trzy linie odpowiadały łącznie za ponad 75 proc. rynku. Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC) podkreśla, że zmniejszenie oferty Ryanaira miało istotny wpływ na spadek ruchu w Modlinie.

PTNW - Modzelewski