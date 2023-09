i Autor: Tomasz Golla/Super Express

Wiemy dlaczego!

Dlaczego Piotr Gliński wystartuje w wyborach z Warszawy, a nie Jarosław Kaczyński?

Dlaczego Piotr Gliński wystartuje w wyborach parlamentarnych z Warszawy? - To jest decyzja partii. Pracujemy we wspólnocie. Partia to jest zespół. Im bardziej w partii realizuje się wspólne postanowienia, nim bardziej jesteśmy lojalni i konsekwentni tym na ogół lepiej - powiedział Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego, który był gościem w naszym redakcyjnym studio podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Cała rozmowa w "Pieniądze to nie wszystko" na naszym profilu na Facebooku i kanale Super Expressu na You Tube. Start godz. 13.