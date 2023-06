To już koniec obowiązku meldunkowego w Polsce. Co pojawi się w zamian?

Bezpieczny kredyt na 2 proc. Wszystko, co trzeba o nim wiedzieć

"Obowiązek meldunkowy to przepis bez sankcji, służący jedynie celom ewidencyjnym i potwierdzeniu faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała" - wyjaśnia Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych. Za brak zameldowania nie grożą żadne konsekwencje. Jak wskazuje OPOS, przepisy znacznie częściej posługują się pojęciem "miejsce zamieszkania" a nie "miejsce stałego pobytu" co stanowi problem w przypadku samorządów, które są zobowiązane do posługiwania się danymi meldunkowymi.

Czym różni się więc "miejsce zamieszkania" od "miejsca stałego pobytu" zgodnie z literą prawa? Definicje zgodne z literą prawa brzmią niemalże identycznie. W związku z tym pojawia się kolejna kwestia problematyczna dla samorządów. "Mieszkańcy płacą podatki podatki w miejscu zameldowania, a nie faktycznego zamieszkania a samorządy uzależniają udział w podatkach od liczby mieszkańców" - wyjaśnia organizacja cytowana przez portal Eska.pl.

Co zastąpi obowiązek meldunkowy? Organizacja ma swoje propozycje

Portal Samorządowy przytacza propozycje zmian Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych w zakresie obowiązku meldunkowego oraz systemu ewidencji ludności. Są to m.in.:

zastąpienie obowiązku meldunkowego obowiązkiem rejestracji miejsca zamieszkania obywatela

zarejestrowanie miejsca zamieszkania obywatela powinno oznaczać faktyczny pobyt, zamieszkiwanie obywatela w lokalu w danej miejscowości, członkostwo we wspólnocie samorządowej oraz musi być równoznaczne z podawanym adresem do korespondencji

utożsamić pojęcie osoby stale zamieszkującej w danej miejscowości z obowiązkiem rejestracji miejsca zamieszkania obywatela, a tym samym ustanowić ewidencję ludności z realną ilością mieszkańców danej gminy,

uzależnić chęć płacenia podatku przez obywatela w organie podatkowym od zarejestrowanego miejsca zamieszkiwania w organie gminy

powiązać rejestr mieszkańców (rejestr PESEL) organu gminy z rejestrem płatników organów podatkowych (możliwość aktualizowania danych dotyczących zamieszkania przez organy podatkowe)

ujednolicić przepisy prawa z innych obszarów, tak aby kwestie z nich wynikające były uzależnione od zarejestrowanego pobytu.

