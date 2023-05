To już pewne! Cyfrowy dokument tożsamości już w czerwcu

Zakupy z Biedronki z dostawą do domu za darmo? Na ten szczegół trzeba uważać

Podczas swojego wystąpienia minister podkreślał tempo, w jakim w ostatnim czasie przeprowadzana jest cyfrowa transformacja w polskiej administracji. Wskazał też, że impulsem przyspieszającym zmiany była m.in. innymi pandemia oraz wojna w Ukrainie. Przypomniał m.in., że podczas ataku Rosji bardzo szybko został uruchomiony program nadawania uciekinierom wojennym numeru PESEL, a następnie elektronicznej karty pobytu (Diia.pl). "Dzięki tym doświadczeniom już w czerwcu będziemy największym krajem w UE, który ma cyfrowy dokument tożsamości" - powiedział Cieszyński.

Przypomniał, że mDowód, czyli nowy, cyfrowy dokument tożsamości, będzie powszechnie uznawany – w urzędach, bankach i wszystkich miejscach, gdzie konieczne jest potwierdzenie tożsamości. Będzie to - jak wskazał - jeden z elementów aplikacja mObywatel 2.0, która ma zostać uruchomiona na przełomie czerwca i lipca tego roku. Minister wskazał, że dzięki nowej aplikacji świeżo upieczeni kierowcy, zaraz po zdaniu egzaminu na prawo jazdy, automatycznie będą mieli dostęp do tymczasowego elektronicznego prawa jazdy, które upoważnia do kierowania samochodem. Aplikacja - jak przypomniał - umożliwi także płacenie on-line za usługi administracyjne.

"Bez prowizji i w kilku kliknięciach zapłacimy np. podatek od nieruchomości i wniesiemy inne samorządowe opłaty. Dzięki usłudze ePłatności wszystkie zobowiązania finansowe, jakie wystawił nam urząd będą pod kontrolą z poziomu aplikacji" - wyjaśnił. Ponadto - jak przypomniał minister - za miesiąc, dwa ruszy największy w historii Polski konkurs na budowę światłowodowego internetu o wartości 10 mld zł. "Mamy prawie 2 mln gospodarstw domowych, którzy tego dostępu nie mają. To się musi zmienić jeśli mamy być Polską cyfrową" - podkreślił.

Jak poinformowało w środę na Twitterze Ministerstwo Cyfryzacji, podczas kongresu Impact'23 podpisano umowę o przystąpieniu Uniwersytetu Wileńskiego do IBM QHub w Polsce. Gościem specjalnym wydarzenia był minister Cieszyński. Pierwsza wersja aplikacji mObywatel została udostępniona w 2017 roku. Od stycznia 2023 roku w jego ramach dostępna jest mLegitymacja emeryta-rencisty, którą pobrało już ponad 353 tysiące użytkowników. Do najpopularniejszych funkcji należy też sprawdzanie punktów karnych oraz danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym, polisie OC i karcie pojazdu. Z tych opcji skorzystało już ponad 6 milionów osób. Użytkownicy doceniają również możliwość skorzystania z Karty Dużej Rodziny – pobrało ją 556 tys. osób.

