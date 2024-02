To już zapaśc? Ogromny spadek wniosków o kredyt mieszkaniowy

Nocne odwołanie prezesa PKP Cargo! Co się stało?

Czym spowodowany jest tak drastyczny spadek?

„W styczniu 2024 r. o kredyt mieszkaniowy wnioskowało 22,58 tys. potencjalnych kredytobiorców w porównaniu do 13,25 tys. rok wcześniej, co przekłada się na wzrost r/r o 70,3 proc. W porównaniu do grudnia 2023 r. liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy spadła jednak o 51,3 proc.” – podało w piątek Biuro Informacji Kredytowej.

Jak powiedział cytowany w informacji prasowej główny analityk grupy BIK Waldemar Rogowski, wzrost liczby wnioskujących w porównaniu do stycznia ub.r. jest w dużej mierze efektem +zamrożenia” przed rokiem popytu na kredyty mieszkaniowe w wyniku wysokiego poziomu stóp procentowych.

„Spadek o ponad 50 proc. liczby wnioskujących w styczniu 2024 w porównaniu z grudniem 2023 r. Jest to bezpośrednio następstwem zamknięcia przyjmowania wniosków kredytowych składanych w ramach Programu Bezpieczny Kredyt 2 proc., który odpowiadał za około połowy akcji kredytowej w II połowie 2023 r.” – ocenił Rogowski.

Z danych BIK wynika, że średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego wyniosła w styczniu 2024 r. 426,88 tys. zł i była wyższa o 23,4 proc. niż w styczniu 2023 r. W porównaniu do grudnia 2023 r. spadła ona jednak o 1,9 proc.

BIK podało także, że potencjalni kredytobiorcy złożyli w styczniu 2024 roku wnioski kredytowe na wartość ponad 90 proc. wyższą niż rok wcześniej.

