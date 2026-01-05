To koniec dla tysięcy wagonów! PKP Cargo wystawia je na licytację

Beata Lekszycka
Beata Lekszycka
PAP
PAP
Marta Kowalska
2026-01-05 12:56

PKP Cargo ogłosiło sprzedaż 2831 wraków wagonów towarowych poprzez licytację na platformie zakupowej. Wnioski o dopuszczenie można składać do 22 stycznia. Spółka tłumaczy, że to ograniczanie zbędnego majątku i rezygnacja z remontów mocno zużytych wagonów.

Niebieskie wagony towarowe PKP Cargo z logiem spółki, stojące na peronie stacji kolejowej, gotowe do przewozu ładunków. O bieżących licytacjach wyeksploatowanych wagonów można przeczytać na portalu Super Biznes.

i

Niebieskie wagony towarowe PKP Cargo z logiem spółki, stojące na peronie stacji kolejowej, gotowe do przewozu ładunków. O bieżących licytacjach wyeksploatowanych wagonów można przeczytać na portalu Super Biznes.
Super Biznes SE Google News
  • PKP Cargo ponownie sprzedaje 2831 wraków wagonów towarowych, a termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji mija 22 stycznia.
  • Sprzedawane wagony są w znacznym stopniu zużyte, a ich remont byłby nieopłacalny, dlatego złomowanie jest racjonalną alternatywą.
  • To kolejna duża operacja – wcześniej spółka sprzedała 6696 wagonów za 123,3 mln zł, konsekwentnie redukując nieużywany tabor.
  •  W III kwartale 2025 r. PKP Cargo osiągnęło 7,5 mln zł zysku, przy jednoczesnej stracie netto 10,4 mln zł w ciągu dziewięciu miesięcy.

PKP Cargo sprzedaje wagony 

PKP Cargo ponownie uruchamia proces porządkowania taboru i wystawia na sprzedaż 2831 wraków wagonów towarowych. Informacja pojawiła się na firmowej platformie zakupowej, gdzie wskazano również kluczowy termin: 22 stycznia upływa czas na złożenie wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji. To kolejna odsłona działań, które spółka prowadzi od miesięcy, aby ograniczać koszty i zmniejszać zasoby niewykorzystywane w planowanych przewozach.

Wyeksploatowane wagony i złomowanie 

Przewoźnik podkreśla, że sprzedawane wagony są w znacznym stopniu zużyte, a część z nich pochodzi nawet z lat 60. ubiegłego wieku. W praktyce oznacza to, że przywracanie ich do sprawności mogłoby okazać się nieuzasadnione ekonomicznie. W takich przypadkach złomowanie jest traktowane jako racjonalna alternatywa wobec kosztownych modernizacji, które nie przełożyłyby się na efektywność operacyjną w kolejnych latach.

Złomowanie węglarek i licytacja: wcześniejsza sprzedaż za 123,3 mln zł

Decyzje dotyczące wycofywania wagonów nie są nowe. W czerwcu ubiegłego roku zarząd informował o planach sprzedaży na złom ponad 10 tys. węglarek. Następnie, na początku września 2025 r., po elektronicznej licytacji spółka zdecydowała o zbyciu 6696 wagonów za łączną cenę netto 123,3 mln zł. Skala tych operacji pokazuje, że firma konsekwentnie redukuje tabor, który nie będzie wykorzystywany w działalności przewozowej.

PKP Cargo: wyniki finansowe w 2025 roku

PKP Cargo działa jako spółka akcyjna notowana na GPW. Największym akcjonariuszem pozostaje PKP SA z udziałem 33,01% w kapitale.

Z danych finansowych wynika, że w III kwartale 2025 r. spółka osiągnęła 7,5 mln zł zysku, a zysk na działalności operacyjnej wyniósł 36,1 mln zł. W okresie dziewięciu miesięcy 2025 r. grupa wypracowała 90,8 mln zł zysku operacyjnego, przy jednoczesnej stracie netto na poziomie 10,4 mln zł. Przychody z umów z klientami sięgnęły 2,76 mld zł.

PTNW Balcerowicz

Polecany artykuł:

Nowy podatek 5 zł od żywności? Tego typu produkty mogą zdrożeć!
QUIZ PRL. Zima w czasach PRL. Pamiętasz Relaksy, Żbiki i zimę stulecia?
Pytanie 1 z 10
1.Buty Relaks były ocieplone:
Zima w PRL
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZŁOM
PKP CARGO