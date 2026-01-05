PKP Cargo ponownie sprzedaje 2831 wraków wagonów towarowych, a termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji mija 22 stycznia.

Sprzedawane wagony są w znacznym stopniu zużyte, a ich remont byłby nieopłacalny, dlatego złomowanie jest racjonalną alternatywą.

To kolejna duża operacja – wcześniej spółka sprzedała 6696 wagonów za 123,3 mln zł, konsekwentnie redukując nieużywany tabor.

W III kwartale 2025 r. PKP Cargo osiągnęło 7,5 mln zł zysku, przy jednoczesnej stracie netto 10,4 mln zł w ciągu dziewięciu miesięcy.

PKP Cargo sprzedaje wagony

PKP Cargo ponownie uruchamia proces porządkowania taboru i wystawia na sprzedaż 2831 wraków wagonów towarowych. Informacja pojawiła się na firmowej platformie zakupowej, gdzie wskazano również kluczowy termin: 22 stycznia upływa czas na złożenie wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji. To kolejna odsłona działań, które spółka prowadzi od miesięcy, aby ograniczać koszty i zmniejszać zasoby niewykorzystywane w planowanych przewozach.

Wyeksploatowane wagony i złomowanie

Przewoźnik podkreśla, że sprzedawane wagony są w znacznym stopniu zużyte, a część z nich pochodzi nawet z lat 60. ubiegłego wieku. W praktyce oznacza to, że przywracanie ich do sprawności mogłoby okazać się nieuzasadnione ekonomicznie. W takich przypadkach złomowanie jest traktowane jako racjonalna alternatywa wobec kosztownych modernizacji, które nie przełożyłyby się na efektywność operacyjną w kolejnych latach.

Złomowanie węglarek i licytacja: wcześniejsza sprzedaż za 123,3 mln zł

Decyzje dotyczące wycofywania wagonów nie są nowe. W czerwcu ubiegłego roku zarząd informował o planach sprzedaży na złom ponad 10 tys. węglarek. Następnie, na początku września 2025 r., po elektronicznej licytacji spółka zdecydowała o zbyciu 6696 wagonów za łączną cenę netto 123,3 mln zł. Skala tych operacji pokazuje, że firma konsekwentnie redukuje tabor, który nie będzie wykorzystywany w działalności przewozowej.

PKP Cargo: wyniki finansowe w 2025 roku

PKP Cargo działa jako spółka akcyjna notowana na GPW. Największym akcjonariuszem pozostaje PKP SA z udziałem 33,01% w kapitale.

Z danych finansowych wynika, że w III kwartale 2025 r. spółka osiągnęła 7,5 mln zł zysku, a zysk na działalności operacyjnej wyniósł 36,1 mln zł. W okresie dziewięciu miesięcy 2025 r. grupa wypracowała 90,8 mln zł zysku operacyjnego, przy jednoczesnej stracie netto na poziomie 10,4 mln zł. Przychody z umów z klientami sięgnęły 2,76 mld zł.

