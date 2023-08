To początek końca ery papierosów? Polacy coraz chętniej sięgają po podgrzewacze tytoniu

O co chodzi z nowymi nakrętkami do napojów? Polacy narzekają, że są niewygodne

Polski Instytut Zdrowia i Demokracji od niemal trzech lat prowadzi projekt „Polska bez papierosów”, który ma na celu wyeliminowanie ich przestrzeni publicznej poprzez zwiększenie świadomości na temat ich szkodliwości. Wyniki nowego badania przeprowadzonego przez ich zespół, pokazują, że praca ta może przynosić efekty, a odczucia i postawy palaczy w Polsce ewoluują w zupełnie nowym kierunku.

Zamiana na podgrzewacze tytoniu: ewolucja w nawykach

Raport „Polacy o swoim nałogu nikotynowym. Badanie opinii publicznej" rzuca nowe światło na zmieniające się postawy palaczy. Aż 8 na 10 badanych, czyli 82 proc. uznało, że decyzja o zastąpieniu tradycyjnych papierosów używaniem podgrzewaczy tytoniu była dla nich korzystna. Jednocześnie aż 63 proc. ankietowanych deklaruje również, że po przesiadce na podgrzewacze tytoniu nie zamierza wracać do palenia papierosów. Blisko połowa osób, czyli 47 proc., przyznaje, że zmiana fajek na podgrzewacze stanowi dla nich ważny krok w kierunku wyjścia z nałogu. Palacze więc coraz bardziej chcą o siebie dbać. Wyniki te napawają optymizmem, ponieważ walka o własne zdrowie jest zdecydowanie słusznym kierunkiem. Palenie papierosów niesie za sobą wiele negatywnych skutków dla całego organizmu. Osoby palące są szczególnie narażone na choroby układu oddechowego, raka płuc, raka jamy ustnej, choroby niedokrwienne serca oraz nadciśnienie. Obecnie znamy aż 5000 składników zawartych w dymie papierosowym. To prawdziwa tablica Mendelejewa. Udowodniono również, że osoby palące znacznie częściej umierają przed 60 - tym rokiem życia. Według badań przeprowadzonych przez Uniwersytet w Bristolu przeciętny palacz, żyje 10 lat krócej niż osoba niepaląca. Z kolei Ministerstwo Zdrowia informuje, że każdy wypalony papieros kosztuje nas 11 minut życia.

Palenie i wpływ na kondycję fizyczną

Nałóg palenia papierosów znacząco obniża naszą kondycję w czasie uprawiania sportu. Dzieje się tak, ponieważ substancje w nich zawarte osłabiają funkcjonowanie narządów. Płuca osoby palącej są nawet trzy razy mniej wydolne od tych niepalącej. U palaczy występuje również o 30 procent wyższe tętno. W połączeniu z ćwiczeniami fizycznymi powoduje to nadmierne obciążenie serca. Potwierdzają to również wyniki badania przeprowadzonego przez Polski Instytut Zdrowia i Demokracji. Nawet 100 proc. respondentów wskazało w odpowiedziach na silniejszy negatywny wpływ na zdrowie papierosów niż podgrzewaczy tytoniu. Z kolei 45 proc. respondentów deklaruje lepszą kondycję fizyczną po zamianie papierosów na podgrzewacze. Ponadto ponad 3 - krotnie częściej ankietowani deklarują kaszel i zadyszkę jako skutek palenia papierosów niż korzystania z podgrzewaczy tytoniu.

Walka z nałogiem

Badanie przeprowadzone przez Polski Instytut Zdrowia i Demokracji we współpracy z Centrum Badania Opinii Społecznej pokazuje nam, że wśród Polaków rośnie zainteresowanie podgrzewaczami tytoniu. Ankietowani coraz częściej uważają, że stanowią one realną szansę na wyjście z nałogu, co może mieć pozytywny wpływ na całe zdrowie publiczne. Respondenci jednoznacznie widzą korzyści płynące z takiej zmiany. Znaczna część osób uważa, że decyzja o przejściu na podgrzewacze tytoniu była korzystna dla ich zdrowia. To pokazuje nowe podejście palaczy do swoich nawyków oraz trend. Wyniki raportu mogą świadczyć o realnej zmianie nastawienia społeczeństwa do nikotynowego nałogu. Czy niedługo będziemy więc mogli mówić o końcu ery palenia papierosów w Polsce? Oby tak. Każdego roku w Polsce z powodu chorób odtytoniowych umiera ponad 70 tys. osób. Warto więc, aby osoby uzależnione podejmowały walkę ze swoim nałogiem, na wszelki możliwy sposób.

Pieniądze to nie wszystko - Piotr Arak Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.