Sosnowiec żegna dziś Łukasza Litewkę, posła i społecznika, który zginął tragicznie w wypadku rowerowym.

Uroczystości pogrzebowe mają charakter państwowy, z transmisją mszy, a rodzina prosi o uszanowanie prywatności na cmentarzu.

Zmarły poseł wykazał skromny majątek i był znany z szerokiej działalności społecznej.

Więcej szczegółów o jego życiu, działalności i okolicznościach śmierci znajdziesz w artykule.

Uroczystości pogrzebowe zaplanowano na 29 kwietnia. Msza święta odbędzie się w kościele pw. św. Joachima w Sosnowcu, a następnie nastąpi odprowadzenie zmarłego na cmentarz przy ul. Zuzanny. Rodzina zaapelowała o uszanowanie charakteru wydarzenia i ograniczenie obecności mediów podczas ceremonii na cmentarzu. Jednocześnie transmisja z kościoła będzie dostępna dla wszystkich zainteresowanych. Śmierć 36-letniego polityka była nagła i tragiczna. Łukasz Litewka zginął 23 kwietnia w wyniku obrażeń odniesionych w wypadku drogowym podczas jazdy na rowerze.

To znalazło się w oświadczeniu majątkowym

W ostatnim oświadczeniu majątkowym, podpisanym w kwietniu 2025 r. za rok poprzedni, Łukasz Litewka wykazał stosunkowo skromny majątek. Polityk posiadał około 20 tys. zł oszczędności oraz dom o powierzchni 163 mkw. o wartości szacowanej na 850 tys. zł. Był także obciążony kredytem hipotecznym w wysokości 170 tys. zł oraz pożyczką zakładową z Sejmu wynoszącą niespełna 25 tys. zł.

Głównym źródłem dochodu Łukasza Litewki była działalność parlamentarna. W 2024 roku otrzymał:

uposażenie poselskie: 81 092,18 zł,

dietę parlamentarną: 43 695,6 zł.

Dodatkowo zarabiał jako specjalista ds. marketingu w szpitalu w Mysłowicach, gdzie uzyskał około 24 tys. zł rocznie. Pełnił również funkcję prezesa Fundacji Team Litewka, jednak – jak wynika z dokumentów – nie osiągnął z tego tytułu dochodu.

Społecznik i polityk

Łukasz Litewka był znany nie tylko z działalności politycznej, ale także społecznej. Angażował się w pomoc potrzebującym oraz działania na rzecz zwierząt. Jego śmierć wywołała szerokie reakcje i poruszenie, a sprawa wypadku – w którym zginął – stała się przedmiotem śledztwa. Kierowca samochodu usłyszał zarzuty nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym.

Polityk spocznie w nowej kwaterze cmentarza parafialnego w Sosnowcu, przy jednej z głównych alejek. Miejsce pochówku ma symboliczne znaczenie – znajduje się w pobliżu grobu Aleksandra Widery, społecznika i lekarza, który poświęcił życie pracy dla innych. Dla wielu osób to szczególny gest podkreślający charakter działalności Łukasz Litewka, który przez lata angażował się w pomoc innym.

Śmierć młodego polityka pozostawiła wyraźną pustkę – zarówno w życiu publicznym, jak i wśród osób, którym pomagał. Dzisiejsze uroczystości będą momentem symbolicznego pożegnania i podsumowania jego działalności.

