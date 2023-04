To przez nich pracownicy rzucają pracę! Długa lista grzechów przełożonych

Bare minimum Monday, rage applying, quiet quitting. Co to jest? Na czym polegają pracownicze trendy z TikToka?

Jakie są powszechne błędy menedżerów? Jak podaje "Forbes" jest to m.in. lekceważenie starań i pracy podwładnego, zachęcanie do bycia ugodowym przy zniechęcaniu do sprzeciwu, niezapewnianie zasobów i nieeliminowanie przeszkód czy też nieetyczne zachowania przełożonego. "Terina Allen uważa, że typ złego menedżera to osoba, która potrzebuje akceptacji swojej wizji przez podwładnych. Nie lubi sprzeciwu, dlatego zatrudnia i otacza się ludźmi, którzy nie będą negować pomysłów, które mogłyby nawet zaszkodzić organizacji" - podaje miesięcznik.

Zły szef wykazuje także specyficzne cechy: nadmiernie unika lub stwarza konflikty, podpisuje się pod sukcesami, a za błędy obwinia innych, nie uwzględnia ścieżek kariery ani celów swoich pracowników, nagradza tych, którzy wspierają jego złe zachowania, zastrasza współpracowników, tworzy toksyczne i wrogie środowisko, a także wykorzystuje swoją pozycję do wykorzystywania (również seksualnego) podwładnych.

