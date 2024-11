Ważne świadczenie o 100 proc. w górę! Polacy dostaną 1000 zł wyrównania

1000 zł z funduszu alimentacyjnego, ale pod pewnymi warunkami

Nowelizacja zakłada podniesienie kwoty świadczenia z funduszu alimentacyjnego z 500 do 1000 zł miesięcznie. Świadczenia przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, nie przekracza miesięcznie kwoty 1209 zł netto. Kwota ta podlega waloryzacji raz na 3 lata. Warunkiem otrzymania świadczenie z funduszu jest kryterium dochodowe, które wynosi 1200 zł netto na osobę w rodzinie.

Poparcie propozycji rządowej zbiegło się z jednoczesnym odrzuceniem poprawki Prawa i Sprawiedliwości. Posłowie Jarosława Kaczyńskiego chcieli, aby dodać zapis wprowadzający wymóg corocznej waloryzacji dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie uprawniającego do świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Obecnie taki mechanizm uruchamiany jest raz na trzy lata. Posłowie nie przychylili się do tej propozycji.

Obecnie świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości ustalonych alimentów, jednak nie wyższej niż 500 zł miesięcznie. Ich maksymalna wysokość jest niezmienna od początku obowiązywania ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, czyli od 2008 r.

Najważniejsze rozwiązania:

Maksymalna wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego zostaje podwyższona o 100 proc. – z 500 zł do 1000 zł miesięcznie.Wysokość świadczenia nie była zmieniana od 16 lat.

Rozwiązanie będzie odpowiedzią na konieczność dostosowania wysokości świadczenia do obecnych potrzeb osób uprawnionych do alimentów.

Nowe przepisy będą miały zastosowanie do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, do których prawo przysługuje od 1 października 2024 r. Oznacza to wypłatę świadczeń osobom uprawnionym z wyrównaniem od 1 października br.

Świadczenie przysługuje osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 lat. Gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej – do ukończenia 25 lat. W przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności świadczenie przysługuje bezterminowo.

Zaległości alimentacyjne Polaków wynoszą 16 mld zł. Dotyczy to 290 tysięcy osób wpisanych do Krajowego Rejestru Długów. Średnie zadłużenie dłużnika to 55 400 zł. zaś "suma łącznego zadłużenia to 16 mld zł. "Tylko od zeszłego roku zadłużenie wzrosło o prawie 1,5 mld zł. Spowodowane jest to faktem, że co trzeci dłużnik od początku nie płaci alimentów.