Tomasz Chróstny: Działania UOKiK mobilizują rynek do uczciwości

Prokuratura zajmuje się aferą Zondacrypto, gdzie 200 zgłoszeń i dziesiątki tysięcy poszkodowanych wskazują na oszustwa i pranie brudnych pieniędzy. UOKiK wprowadza nowe dyrektywy unijne (CCD2 i dyrektywa o usługach na odległość), aby chronić konsumentów przed nadmiernym zadłużeniem, zwłaszcza w obliczu rosnącego rynku kredytów online.

Dzięki "miękkim wystąpieniom" UOKiK skutecznie zmniejsza zatory płatnicze, co w zeszłym roku zaowocowało 29 decyzjami i 10 mln zł sankcji.

UOKiK nakłada kary na menadżerów za zmowy cenowe i inne naruszenia antymonopolowe, a współpraca z Urzędem może zwolnić ich z odpowiedzialności finansowej.

Aferę z Zondacrypto pod lupą prokuratury

Rozmowa zaczęła się od afery w świecie kryptowalut. Czy możliwe jest zabezpieczenie klientów, którzy korzystają z takich usług? - zapytała Maria Olecha-Lisiecka.

- Do UOKiK trafiło 200 zgłoszeń, ale mamy kilkadziesiąt tys. osób poszkodowanych, którymi zajmie się prokuratura - powiedział Chróstny.

Prokuratura i organy ścigania to właściwy adres, gdy potencjalnie mamy do czynienia z oszustwem czy praniem brudnych pieniędzy - dodał.

Jak wyjaśnił szef Urzędu, takie sprawy nie są domeną UOKiK, organy ścigania mają pierwszeństwo, aby podjąć działania.

- "Tam, gdzie jest uczciwy przedsiębiorca, który w jakimś stopniu nieuczciwie podchodzi do swoich kontrahentów, ale jest to nadal działający legalnie podmiot, tam jest właściwość UOKiK".

Mamy odpowiednie narzędzia, żeby zweryfikować czy przymusić przedsiębiorcę do złożenia wyjaśnień, bo mamy w tym zakresie choćby kary finansowe w przypadku, gdy przedsiębiorca w jakimś wąskim zakresie działalności zachowuje się nieuczciwie.

Jak chronić kredytobiorców przed wykluczeniem finansowym

- Implementujemy dwie dyrektywy unijne: CCD2 i dyrektywę dotyczącą świadczenia usług na odległość. Obie mają chronić konsumentów przed nadmiernym zadłużaniem. A fakty są takie, że rynek kredytów mocno rośnie, przy szerokim dostępie pożyczek również na odległość - powiedział Chróstny.

Zmienia się forma, w jakim stopniu korzystamy z usług finansowych, coraz częściej nie jest to prosta pożyczka gotówkowa, ale usługa, która finansuje konkretny zakup, bezpośrednio w sklepie czy e-commerce. Wiele usług jest zawieranych przez strony internetowe, w aplikacji, czy przez fin-techy.

Problem z zatorami płatniczymi

W zeszły roku UOKiK wydał 29 decyzji. powoli problem się rozwiązuje. Coraz skuteczniejsze są tzw. wystąpienia miękkie do przedsiębiorców generujących najwieksze zatory. One mobilizują firmy aby płacić na czas. Rynek musi dojrzeć do dbania o siebie nawzajem w całym łańcuchu dostaw.

Kary dla menadżerów

Mechanizm jaki stosuje UOKIK za naruszanie reguł konkurencji, jest bardzo dobry i sprawdza się i mobilizuje rynek do uczciwości. Od 6 lat Urząd stosuje kary w przypadku antymonopolu, są to sankcje dla menadżerów, którzy dopuścili się np. zmowy cenowej czy influencerów. Często te osoby współpracują z Urzędem i wtedy mogą być zwolnieni z odpowiedzialności finansowej.

EKG 2026 - Tomasz Chróstny, prezes UOKiK