Waloryzacja 500 plus w 2023 roku? Inflacja zżera pieniądze na dzieci. Inne świadczenia pomogą?

Zmiany w 500 plus

TOP 200 najlepszych marek. Na pierwszym miejscu w rankingu Biedronka

Redakcja “Forbesa” przy współpracy z firmą Minds&Roses opublikowała ranking TOP 200 najcenniejszych polskich marek. Ich łączna wartość opiewa na ok. 57,6 mld złotych. Co wzięto pod uwagę? M.in. atrakcyjność i praktyczne korzyści dla klienta. Przeprowadzono 1263 wywiady wśród konsumentów, by wyłonić najlepsze firmy na polskim rynku. Zbadano nie tylko polskie marki, ale także zagranicznych konkurentów rynkowych - pisze “Forbes”.

Na pierwszym miejscu znalazła się Biedronka, której wartość wyceniono na 5 mld zł. Na drugim miejscu PKN ORLEN o wartości 2552 mln zł i PKO BP o wartości 2482 mln zł. Wysoko oceniono także banki takie jak Santander Bank Polska (2139 mln zł), mBank (1807 mln zł), ING Bank (1775 mln zł), Bank Millenium (1701 mln zł), Bank Pekao (1426 mln zł) czy Alior Bank (1398 mln zł). Sieć sklepów Żabka znalazła się 15. miejscu. Jej wartość wynosi 1146 mln zł. Nie zabrakło także sklepów i odzieżowych i obuwniczych np. Reserved (699 mln zł), CCC (587 mln zł), House (324 mln zł), Sinsay (309 mln zł).

Biedronka jest liderem wśród polskich marek. Jej wartość wzrosło o 9 proc. w porównaniu z 2021 r. i obecnie wynosi 5 mld zł. Każdego dnia Biedronkę odwiedza aż ok. 4 mln klientów. Wielu Polaków ceni sobie firmę za polskie logo i za nawiązujący do polskich korzeni marketing.

Najlepsze polski marki

W zestawieniu znalazły się jeszcze polskie marki takie jak: Dino, WARTA, Tyskie, Cyfrowy Polsat, ABC, Mlekovita, Agata Meble, Społem, Żubr, Lech, Tymbark, Żywiec Zdrój, Łaciate, Warka, Stokrotka, Harnaś, Tatra, Sokołów, Delikatesy Centrum, Perła, Piątnica, Cisowianka, Tarczyński, Ziaja, Winiary, Morliny, Nałęczowianka, Kubuś, Wójcik Meble, Okocim, Bakoma, Wedel, Kasztelan, Wypasione, Mrągowska, TaniaKsiazka.pl, Muszynianka, Nowy Styl, Bliska, PZU Zdrowie, Olewnik, Danio, Grześki, Bodzio, Kurczak Zagrodowy, Jurajska, Łuków, Mieszko, Mleko Łowickie, Wierzejki, Biały Jeleń, Krakuski, Minutka, Kropla Beskidu, Wólczanka, Bytom, Solidarność, Cykoria.

Sonda Czy robisz zakupy w Biedronce? Tak, chętnie i całkiem często Tak, ale tylko wtedy, gdy muszę Nie