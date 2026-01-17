Top afer gospodarczych 2025. Te sprawy wstrząsnęły Polską

Szymon Szadkowski
Szymon Szadkowski
2026-01-17 15:56

Rok 2025 zapisał się w historii Polski jako czas wielkich skandali. Głośne afery gospodarcze 2025 wstrząsnęły opinią publiczną, od luksusowych jachtów kupowanych za środki z KPO, po międzynarodowe zatrzymanie znanego biznesmena od odzieży patriotycznej. Był też szef PKP Cargo, który rano tanio kupił akcje spółki, a wieczorem drożej sprzedał. Te sprawy łączy jedno: gigantyczne pieniądze i podejrzenia o nadużycia.

Ostatnie miesiące obfitowały w skandale. Głośne afery gospodarcze 2025 roku, jak sprawa jachtów z KPO czy zatrzymanie twórcy Red is Bad, spektakularne ucieczki do egzotycznych krajów pokazują, jak wielkie pieniądze i polityka splatają się w niebezpieczny sposób. Przypominamy największe afery gospodarcze z ubiegłego roku. 

Największe afery gospodarcze w 2025 roku
