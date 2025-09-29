Transport tonie w długach! Miliardy do spłacenia i widmo bankructw

Marta Kowalska
2025-09-29

Zadłużenie branży TSL osiągnęło pod koniec sierpnia 1,64 mld zł, rosnąc w ciągu roku o 209 mln zł – wynika z raportu Polskiego Instytutu Transportu Drogowego. Liczba dłużników zwiększa się, a co ósma firma transportowa jest dziś w strefie wysokiego ryzyka niewypłacalności.

i

Autor: Rafał Mądry
  • Zadłużenie sektora TSL w Polsce wzrosło do 1,64 mld zł na koniec sierpnia 2025 r., co stanowi wzrost o 209 mln zł rok do roku, z transportem drogowym towarów odpowiadającym za 1,3 mld zł długu.
  • Liczba zadłużonych firm w sektorze TSL wzrosła do 32,1 tys., a średnie zadłużenie na firmę osiągnęło 50,9 tys. zł.
  • Spadek przewozów o 13,4% w I półroczu 2025 r. oraz pogorszenie rentowności w transporcie lądowym znacząco wpływają na sytuację finansową firm, zwłaszcza mikrofirm.
  • Zatory płatnicze (wskazywane przez 54% przewoźników) i niską wiarygodność finansową (tylko 65,8% firm) uznaje się za główne bariery, prowadzące do wzrostu upadłości i restrukturyzacji w branży.

Zadłużenie firm transportowych rośnie

Polski Instytut Transportu Drogowego (PITD) podał, że według danych Krajowego Rejestru Długów zobowiązania sektora TSL sięgnęły 1,64 mld zł na koniec sierpnia 2025 r. To o 209 mln zł więcej niż rok wcześniej i o 104 mln zł więcej niż na początku roku. Największą część długu – 1,3 mld zł – wygenerował transport drogowy towarów.

Coraz więcej dłużników w sektorze TSL

Liczba firm z zaległościami wzrosła do 32,1 tys., czyli o 1,2 tys. więcej niż w 2024 r. Średnie zadłużenie podniosło się z 46,6 tys. zł do 50,9 tys. zł. 

Według danych GUS w pierwszym półroczu 2025 r. przewieziono samochodami o 13,4 proc. mniej ładunków, a w czerwcu spadek sięgnął 15,5 proc.. Maleje także praca przewozowa, co oznacza zmniejszenie nie tylko liczby ton, ale i odległości przewozów. PITD podkreśla, że mikrofirmy – najliczniejsze w transporcie drogowym – są w najtrudniejszej sytuacji.

Niewypłacalność i bariery w biznesie

PITD szacuje, że tylko 65,8 proc. przewoźników ma wysoką wiarygodność finansową. Co ósma firma znajduje się w strefie wysokiego ryzyka upadłości. Główną barierą są zatory płatnicze – wskazuje na nie 54 proc. przewoźników.

Dane Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej pokazują, że w pierwszym półroczu ogłoszono 207 upadłości, a sektor transportu i gospodarki magazynowej znalazł się na czwartym miejscu w tym zestawieniu. Do lipca odnotowano 2610 restrukturyzacji, w tym 358 w branży TSL.

Trudny klimat gospodarczy dla TSL

W sierpniu wskaźnik klimatu koniunktury GUS dla transportu i magazynowania spadł do -0,4 pkt (z 1,1 pkt w lipcu). Również Miesięczny Indeks Koniunktury Polskiego Instytutu Ekonomicznego obniżył się do 89,7 pkt ze 100,8 pkt. Eksperci podkreślają, że mimo oznak ożywienia „sektor znalazł się w jednym z najtrudniejszych okresów ostatnich lat”. Ostatnie miesiące 2025 r. będą testem odporności dla przewoźników.

