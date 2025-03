Trump chce zwolnić 80 tys. urzędników. Musk straszy pozostałych e-mailem

Wielka czystka Trumpa w administracji wojskowej

Szef sztabu VA Christopher Syrek określił za cel przywrócenie poziomu zatrudnienia z 2019 roku. Pracowało tam wówczas nieco poniżej 400 000 osób. Plan wymagałby redukcji dziesiątek tysięcy etatów.

Kierownictwu wyższego szczebla VA nakazano przygotować się do reorganizacji w sierpniu br. w celu okrojenia personelu i dostosowania go do misji i zmienionej struktury. Towarzyszy temu wezwanie do współpracy z Departamentem Efektywności Rządowej Białego Domu, którym kieruje Elon Musk i podjęcia zdecydowanych działań, przy jednoczesnym pragmatycznym oraz zdyscyplinowanym podejściu do celów administracji Trumpa.

Weterani już wcześniej wypowiadali się przeciwko cięciom w VA. Do tej pory obejmowały kilka tysięcy pracowników i setki kontraktów. Ponad 25 proc. siły roboczej VA stanowią właśnie weterani.

AP zwraca uwagę, że Demokraci w Kongresie USA potępili cięcia w VA i innych agencjach, podczas gdy Republikanie do tej pory z ostrożnością obserwowali zachodzące zmiany w administracji Trumpa.

Według najważniejszego rangą Demokraty w komisji senackiej nadzorującej sprawy weteranów Richarda Blumenthala, ekipa Trumpa „rozpoczęła totalny atak” na postępy, jakie VA poczyniła w rozszerzaniu swoich usług. Liczba objętych nimi weteranów rośnie i obejmuje tych, których dotknęły szkodliwe substancje toksyczne, wyzwalające się podczas spalania odpadów, jak plastik, chemikalia, opony, sprzęt wojskowy czy nawet medyczne śmieci.

"Ich plan równoważenia budżetu stawia zyski sektora prywatnego ponad opiekę nad weteranami kosztem tych, którzy służyli (w siłach zbrojnych). To haniebna zdrada, a weterani zapłacą cenę za niewybaczalną korupcję, niekompetencję i niemoralność” — argumentował Blumenthal.

Administracja Trumpa straszy urzędników zwolnieniami, większość nie dała się zastraszyć

Znaczna część świata jest oburzona „zdradą” na szkodę Ukrainy ze strony administracji Trumpa. Jednak podobne niesnaski występują również wewnątrz USA. Jedną z kluczowych ról odgrywa bliski współpracownik nowego prezydenta, Elon Musk. Jego najnowsza inicjatywa mogłaby być określona jako zmuszanie urzędników do poniżania się pod sankcja wyrzucenia z pracy. Serwis boston.com podaje, że większość nie uległa szantażowi.

Amerykańscy urzędnicy otrzymali e-mail z żądaniem opisania swoich zawodowych osiągnięć z ostatniego tygodnia. Brak odpowiedzi miał skutkować zwolnieniem. Pomysłodawcą był Musk, a większość urzędników zignorowała maila.

Następnie miliarder w geście dobrej woli postanowił dać im drugą szansę. Ponowny brak odpowiedzi znów miał skutkować zwolnieniem. Jednak tym razem znów nie wyszło zgodnie z planem. Według ankiety serwisu boston.com (co prawda nie spełniającej wymogów badania opinii publicznej) 71% urzędników zdecydowało zignorować mail.

- To była kolejna bezużyteczna próba zastraszenia nas – cytuje anonimową wypowiedź boston.com.

Wygląda na to, że Trump i Musk mają ogromna chęć na zwolnienia jednak nie wszystko idzie po ich myśli z powodu siły charakteru zwykłych obywateli.

