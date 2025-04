Trump nakłada wysokie cła na samochody. Ceny aut w Polsce pójdą w górę?

Cła Trumpa – straszak czy realne zagrożenie dla polskiego rynku?

W USA od czwartku (03.04.2025) zaczną obowiązywać wysokie cła importowe na samochody. Wprowadzenie ceł przez Stany Zjednoczone zawsze budzi obawy o wzrost cen importowanych towarów. Jednak, jak uspokaja Marek Zuber, w tym wypadku bezpośredni wpływ na polski rynek nie musi być tak dotkliwy, jak mogłoby się wydawać.

"Nie wierzę w to, żeby te cła doprowadziły do zatrzymania sprzedaży BMW, Mercedesa czy Audi. Oczywiście ta sprzedaż będzie ograniczona" – stwierdza Marek Zuber, ekonomista z akademii WSB.

Amerykańskie cła – opóźniony efekt i potencjalna odpowiedź Europy

Ekspert zwraca uwagę na to, że ewentualne zmiany cen nie będą widoczne od razu. "Nie zobaczymy ewentualnych zmian w pierwszym okresie obowiązywania tych ceł, bo wiemy o tym, że amerykańscy importerzy sprowadzili nadwyżkę samochodów, więc pewnie najbliższe trzy miesiące, cztery miesiące nie będziemy widzieć jakichś zmian, jeżeli chodzi o wolumeny sprzedaży" – wyjaśnia.

Kluczowym czynnikiem wpływającym na sytuację będzie reakcja Europy. "Natomiast jeżeli Europa wprowadzi cła odwetowe, a moim zdaniem wprowadzi je, to będzie oznaczało podwyżkę cen wszystkich tych samochodów, które sprowadzamy ze Stanów Zjednoczonych. Pytanie tylko, czy będzie to dotyczyło również samochodów używanych, których już mamy sporo – dodaje Zuber.

Polska – na razie bezpieczna, ale ostrożność wskazana

Na razie, jak podkreśla ekspert, polski rynek nie odczuje bezpośrednio skutków amerykańskich ceł. "W nas na razie to bardzo mocno nie uderzy. Jeżeli Amerykanie nakładają cła, to nas to nie dotyczy. Nas to będzie dotyczyło dopiero wtedy, kiedy my odpowiemy tym samym i nałożymy cła na amerykańskie samochody lub na części produkowane w Stanach Zjednoczonych" – tłumaczy Zuber.

Konkurencja z Chin – stabilizator cen na rynku motoryzacyjnym

Marek Zuber uspokaja, że nie spodziewa się wzrostu cen samochodów w Polsce. "Moim zdaniem wprowadzenie cła w USA nie będzie miało jakiegoś wielkiego wpływu na ceny samochodów w Polsce. Elementem stabilizującym ceny samochodów jest konkurencja ze strony Chin, która tak naprawdę porządnie zaczęła się w zeszłym roku. Więc ja się absolutnie nie spodziewam wzrostu cen, generalnie wzrostu cen samochodów" – podsumowuje ekspert.

Podsumowując, choć groźba ceł na samochody zawsze budzi niepokój, na razie polski rynek wydaje się być stosunkowo bezpieczny. Kluczowa będzie reakcja Europy i rozwój sytuacji gospodarczej na linii USA-Chiny- Europa. Konkurencja ze strony chińskich producentów może skutecznie hamować wzrost cen, a polscy kierowcy mogą spać spokojnie, przynajmniej na razie.

