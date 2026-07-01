Prezydenta USA Donald Trump ujawnił swój majątek

Gigantyczne wpływy, setki stron dokumentów i kwoty, które przyprawiają o zawrót głowy. Tak wygląda najnowsze oświadczenie majątkowe prezydenta USA, Donald Trump. Dokument opublikowany przez amerykańskie Biuro Etyki Rządu pokazuje, że biznesowe imperium Trumpa ma się lepiej niż kiedykolwiek. A największym hitem okazał się świat kryptowalut.

Kryptowaluty dały mu fortunę

Jeszcze kilka lat temu majątek Trumpa kojarzył się przede wszystkim z luksusowymi nieruchomościami, hotelami i polami golfowymi. Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej.

Największe wpływy przyniosła firma World Liberty Financial, związana z rynkiem kryptowalut. Według ujawnionych danych przedsięwzięcie wygenerowało aż 594 mln dolarów przychodu. To jednak dopiero początek.

Memecoiny okazały się żyłą złota

Jeszcze więcej pieniędzy przyniosła spółka CIC Digital LLC zajmująca się memecoinami. Firma zarobiła aż 636 mln dolarów, głównie dzięki opłatom licencyjnym.

Dla wielu inwestorów memecoiny pozostają ryzykowną i spekulacyjną formą inwestycji. W przypadku Trumpa okazały się jednak niezwykle dochodowym biznesem. Spółka posiadała także kryptowaluty przechowywane w cyfrowych portfelach, których wartość oszacowano na co najmniej 60 mln dolarów.

Hotele i pola golfowe zostały w tyle

Najciekawsze jest porównanie nowych źródeł dochodów z tradycyjnymi biznesami Trumpa. Słynny kompleks Mar-a-Lago przyniósł około 77 mln dolarów przychodu. To imponująca kwota, ale i tak wielokrotnie niższa od wpływów związanych z kryptowalutami.

Z kolei klub golfowy w Wirginii wygenerował około 25 mln dolarów. Jeszcze niedawno byłyby to kluczowe źródła dochodu miliardera. Dziś schodzą na dalszy plan.

Ponad 900 stron finansowych tajemnic

Oświadczenie majątkowe liczy aż 927 stron. Zawiera nie tylko informacje o dochodach, ale również szczegóły dotyczące inwestycji i transakcji. W dokumentach pojawiają się akcje największych światowych firm, takich jak Amazon, Apple, Microsoft czy NVIDIA. Skala aktywów pokazuje, jak rozbudowane jest biznesowe imperium amerykańskiego przywódcy.

Krytycy alarmują o konflikcie interesów

Publikacja dokumentów wywołała także kolejną falę dyskusji politycznych. Przeciwnicy Trumpa zwracają uwagę, że nadal pozostaje on związany z ogromnym biznesem, który w wielu obszarach może przecinać się z polityką prowadzoną przez jego administrację. Krytycy podnoszą argument, że aktywa nie zostały przekazane do niezależnego funduszu powierniczego, co ich zdaniem może rodzić pytania o potencjalny konflikt interesów.

Majątek liczony w miliardach

Według zestawienia Bloomberg Billionaires Index majątek Donalda Trumpa szacowany jest obecnie na około 7,6 mld dolarów. Wśród jego najcenniejszych aktywów znajdują się m.in. Mar-a-Lago, pole golfowe w Turnberry w Szkocji oraz udziały w spółce Trump Media & Technology Group, właścicielu platformy społecznościowej Truth Social.

Zdaniem analityków jeśli ktoś jeszcze uważał, że kryptowaluty to tylko chwilowa moda, najnowsze wyniki finansowe Donalda Trumpa pokazują, że na cyfrowych aktywach można zbudować prawdziwą fortunę.

RYCHARD: JESTEM PRZECIWNY KRYPTOWALUTOM