Trzaskowski chce stworzyć nowy Centralny Okręg Przemysłowy. Ambitny plan

Sołtys Plus

Trzaskowski o nowym COP

Rafał Trzaskowski po wizycie w Hucie Stalowa Wola podkreślił, że proponowany przez niego projekt sprawi, że Polska będzie bardziej bezpieczna i niezależna. Nowy COP ma być kołem zamachowym całej polskiej gospodarki.

- „Bezpieczeństwo to także wzmacniania naszych zdolności przemysłowych, to sprawianie, że będziemy inwestowali w przemysł zbrojeniowy, w najnowsze technologie. Jesteśmy w miejscu, gdzie przed II wojną światową powstał Centralny Okręg Przemysłowy. Dzisiaj jest czas na to, żeby zaprojektować COP, który będzie funkcjonował w najnowszych czasach” – powiedział Trzaskowski.

Polityk wyjaśnił, że proponowane przez niego przedsięwzięcie obejmuje nie tylko inwestycje w uzbrojenie, ale także w ochronę polskiej granicy, bezpieczeństwo mieszkańców regionu, inwestycje kolejowe i drogowe. - „Czasy stają się coraz mniej przewidywalne, coraz trudniejsze. Huta Stalowa Wola to jest dokładnie tego typu miejsce które powinniśmy wspierać. Tutaj powstają nowatorskie projekty, takie jak armatohaubica Krab czy pojazd Borsuk” – powiedział Trzaskowski.

Wartość tego projektu powinna przekroczyć grubo ponad 100 mld zł, a Huta Stalowa Wola może być sercem tego projektu dlatego że właśnie tutaj widzimy, jak może rozwijać się przemysł zbrojeniowy, jak można inwestować w projekty które będą służyły polskiej armii jak można rozwijać najnowocześniejsze technologie – dodał Rafał Trzaskowski.

Autor:

Czas na odważne decyzje, które zadecydują o przyszłości Polski na kolejne dekady. Jeśli dziś nie podejmiemy działań, stracimy szansę na silne, niezależne i bezpieczne państwo. I nie bez powodu mówię to dzisiaj tutaj - na Podkarpaciu.Czas nową wizję Centralnego Okręgu… pic.twitter.com/HUBajdNvvG— Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) March 1, 2025