Trzaskowski o 800 plus dla obywateli Ukrainy. Chce ograniczyć

Trzaskowski: nowe zasady 800 plus dla obywateli Ukrainy

- Pomagaliśmy Ukraińcom od samego początku, dzisiaj nadal musimy pomagać Ukrainie. Ale nie możemy popełnić błędu, jaki popełniły inne kraje Zachodu - jak Niemcy i Szwecja - że tam się opłacało przyjeżdżać tylko po socjal. Dla nas najważniejsze jest to, że każdy, kto chce do nas przyjechać i liczyć na wsparcie, musi wzmacniać naszą gospodarkę – zadeklarował na spotkaniu Trzaskowski.

Jego postulat to 800 plus dla obywateli Ukrainy pod warunkiem pracy i płacenia podatków w Polsce.

800 plus dla obywateli Ukrainy obecnie

Obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i chcą pozostać w Polsce, Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przyznaje i wypłaca świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+. Specjalny wniosek w języku ukraińskim (formularz SW-U) można składać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia lub bank.

Mogą być wymagane dodatkowe dokumenty, np. dokument potwierdzający legalność pobytu i dostęp do rynku pracy w Polsce, jeśli przyjazd do Polski był przed 24 lutego 2022 r., ale dziecko przyjechało do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi; może to być na przykład karta pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”.

Wiceministra rodziny Aleksandra Gajewska poinformowała, że w 2023 r. wydatki budżetu państwa na program 500 plus wyniosły ponad 41,7 mld zł. Jak przekazała, w 2023 r. do ZUS wpłynęło 5,3 mln wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego.

"Wnioski dotyczyły 8 mln 100 tys. dzieci. Przeciętna liczba dzieci uprawnionych do świadczeń w 2023 r. w ramach programu +Rodzina 500 plus+ wyniosła 6 mln 900 tys., w tym 51 tys. 400 to dzieci z pieczy zastępczej" – wskazała Gajewska.