Trzęsienie ziemi w KGHM. Prezes Zdzikot odwołany

KGHM - prezes Zdzikot odwołany

Spółka przekazała, że we wtorek rada nadzorcza KGHM podjęła uchwały o odwołaniu ze składu zarządu: prezesa KGHM Tomasza Zdzikota, wiceprezesa ds. finansowych Mateusza Wodejko oraz wiceprezesa zarządu ds. korporacyjnych Marka Pietrzaka.

We wtorkowym komunikacie dodano, że rada nadzorcza spółki podjęła ponadto decyzję o delegowaniu członka rady Zbigniewa Bryję do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu KGHM Polska Miedź, wiceprezesa ds. finansowych, wiceprezesa ds. korporacyjnych oraz wiceprezesa ds. rozwoju do czasu rozstrzygnięcia postępowań kwalifikacyjnych na stanowisko prezesa oraz co najmniej jednego z wiceprezesów, jednak na okres nie dłuższy niż trzy miesiące.

Nowa rada nadzorcza w KGHM

We wtorek Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź powołało siedmiu nowych członków rady nadzorczej spółki. Wcześniej odwołanych zostało siedmioro doczasowych członków. Nowymi członkami rady nadzorczej spółki zostali: Zbigniew Bryja, Aleksander Cieśliński, Zbysław Dobrowolski, Dominik Januszewski, Tadeusz Kocowski, Marian Noga, Piotr Prugar.

Według statutu KGHM rada nadzorcza tej spółki składa się z 7 do 10 członków; w poprzedniej radzie zasiadało 10 osób. W radzie nadzorczej KGHM nadal zasiadają przedstawiciele pracowników miedziowej spółki - Józef Czyczerski, Przemysław Darowski i Bogusław Szarek.

