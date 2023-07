KGHM bije rekordy produkcji miedzi i srebra. Prezes Zdzikot: To najlepszy wynik od 2018 roku

Rekordowa pierwsza połowa

„Rekordowyj, najlepszy od 2004 roku wynik w półrocznea produkcji srebra - 677,4 ton. Najwyższa od pięciu lat półroczna produkcja miedzi w koncentracie - tak pracujemy na miano giganta, tak nasi pracownicy budują sukces KGHM. Najlepszy od 2018 roku wynik za półroczną produkcję to zasługa naszej załogi i skutecznego zarządzania. Mamy wizję i ambitne plany rozwoju, które konsekwentnie realizujemy. Po raz kolejny udowadniamy naszą silna pozycję wśród światowych liderów branży i budujemy sukces polskiej gospodarki” - powiedział Tomasz Zdzikot, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Po publikacji wstępnych wyników produkcyjnych za czerwiec 2023 produkcja miedziowego giganta kształtuje się na rekordowych poziomach. Produkcja górnicza miedzi wyniosła 202,3 tys. ton surowca w koncentracie i była wyższa o blisko 2% w stosunku do wyniku za pierwsze półrocze 2022 roku (198,9 tys. ton). Produkcja miedzi elektrolitycznej jest na podobnym poziomie, jak w analogicznym okresie 2022 roku: 295,8 tys. ton (I półrocze 2023 r.) w stosunku do 296,3 tys. ton (I półrocze 2022 r.). Produkcja srebra w koncentracie to 677,4 tony, co stanowi najlepszy półroczny wynik miedziowego giganta do porównywalnego okresu od 2004 roku.

Produkcja srebra metalicznego w pierwszym półroczu 2023 roku wyniosła 699,2 ton (+ 31 t w odniesieniu do pierwszego półrocza 2022 roku) i była najwyższa w porównywalnym okresie od 2018 roku.

„Najwyższa produkcja górnicza miedzi od 2018 roku i największa górnicza produkcja srebra od blisko dwudziestu lat to efekt ciężkiej pracy załogi KGHM i skutecznego zarządzania. Wydobywamy więcej urobku, dbając o jego najwyższą jakości. Tak budujemy siłę Polskiej Miedzi” - powiedział Marek Świder, wiceprezes zarządu ds. produkcji KGHM Polska Miedź S.A.

