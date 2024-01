Spis treści

Nowa listy leków refundowanych

Od 1 stycznia 2024 roku obowiązuje nowa lista leków refundowanych. Od bieżącego roku będą publikowanie raz na kwartał, a nie jak dotychczas - co dwa miesiące. Kolejna lista leków refundowanych będzie zatem obowiązywać od 1 kwietnia 2024 roku.

Wzrost poziomu finansowania wyrobów medycznych przez NFZ

Do wykazu wyrobów medycznych dodano nowe wyroby medyczne, a w przypadku niektórych wyrobów zmieniono limity finansowania oraz udział pacjenta w tym limicie (m.in. protez, ortez, wyrobów chłonnych i sprzętu stomijnego). Zgodnie z nowymi przepisami poziom dofinansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia wyrobów na zlecenie od 1 stycznia 2024 roku wzrośnie do 80 proc. w przypadku osób dorosłych i do 90 proc. w odniesieniu do pacjentów, którzy nie ukończyli jeszcze 18. roku życia.

Nowości w refundacji leków

Od 1 stycznia 2024 wchodzą nowe zasady refundacji pasków do oznaczania glukozy, ułatwiające uzyskanie refundowanych sensorów również w przypadku blokady.

Od nowego roku refundacji będzie podlegała pierwsza szczepionka przeciw półpaścowi do stosowania u pacjentów powyżej 65 roku życia, u których występuje wyższe ryzyko zachorowania oraz powikłań. Odpłatność za szczepionkę wyniesie 50 proc., co przy jej cenie od 799 zł do 1074 zł jest dobrą wiadomością.

Z początkiem stycznia refundacji będzie podlegała dapagliflozyna, stosowana w leczeniu cukrzycy typu 2, chorób nerek, czy niewydolności serca. Refundacja będzie obejmować wszystkie wskazania do stosowania tego leku. To pozytywna zmiana dla pacjentów z cukrzycą typu 2. Lek ten będzie teraz bardziej dostępny i tańszy.

Refundacji będzie podlegał również relugoliks, stosowany w leczeniu raka gruczołu krokowego. Lek ten jest inhibitorem kinazy androgenowej. Działa poprzez hamowanie wzrostu komórek nowotworowych. Refundacja relugoliksu jest również pozytywną zmianą dla pacjentów z rakiem gruczołu krokowego. Lek ten może poprawić jakość życia pacjentów i wydłużyć ich przeżycie.

Nowe możliwości leczenia zyskają m.in. pacjenci ze szpiczakiem plazmocytowym, przewlekłą białaczką limfocytową, a także chłoniakami.

Nowy mechanizm refundacji leków recepturowych

Wcześniej NFZ pokrywał pełne koszty produkcji tych leków, nawet jeśli były one wysokie. Teraz NFZ ustalił limit finansowania leków recepturowych. Kwota, jaką za lek płaci pacjent (jeśli nie jest w grupie osób uprawnionych do otrzymywania produktów bezpłatnie), jest pochodną poziomu odpłatności (ryczałt, 30 proc. lub 50 proc.) oraz limitu, do którego lek jest finansowany przez NFZ. Oznacza to, że oprócz dotychczasowej kwoty ryczałtowej (od 1 stycznia 2024 r. – 21,20 zł, od 1 lipca 2024 – 21,50 zł), pacjent będzie musiał również pokryć koszt różnicy między wartością limitu finansowania NFZ dla danego surowca farmaceutycznego a jego ceną nabycia przez aptekę. Nie wiadomo, jak duże będą to kwoty, ponieważ jest to zależne od konkretnego leku. Nowy mechanizm refundacji leków recepturowych ma na celu ograniczenie kosztów ponoszonych przez NFZ. Jednak może to mieć negatywny wpływ na dostępność tych leków dla pacjentów, którzy muszą je przyjmować regularnie.

Finansowanie in vitro z budżetu państwa

Co najmniej 500 mln zł rocznie z budżetu państwa będzie przeznaczane na finansowanie leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego. Minister zdrowia opracuje i wdroży pierwszy program oraz rozpocznie jego realizację od dnia 1 czerwca 2024 r. Ustawa o leczeniu niepłodności ogranicza możliwość przeprowadzenie in vitro do małżeństw i par dwupłciowych (niezależnie od statusu formalnego). Wyłączony jest dostęp in vitro dla kobiet samotnych oraz związków osób tej samej płci.

Quiz PRL. Służba zdrowia w PRL Pytanie 1 z 10 Do pobierania krwi używało się: szklanych strzykawek z grubą igłą i gumową rurką noża, widelca i probówki nożyka i cyrulika Dalej