Biuro podróży Wangerland Touristik GmbH złożyło wniosek o upadłość, odwołując tysiące podróży i pozostawiając klientów bez wyjazdów lub pieniędzy.

Główną przyczyną bankructwa była kosztowna inwestycja w uzdrowisko "Thalasso Meeres Spa".

Mimo prób restrukturyzacji, podjętych zbyt późno, firma znalazła się pod ciężarem milionowych długów, co doprowadziło do jej niewypłacalności w środku sezonu.

Upadłość biura to poważny cios nie tylko dla klientów, ale także dla przyszłości turystyki w całym regionie Wangerland.

Upadłość biura podróży – szok dla klientów

W czerwcu tego roku Wangerland Touristik GmbH, kluczowy organizator wyjazdów w Dolnej Saksonii, złożyło wniosek o upadłość. Decyzja firmy oznaczała odwołanie tysięcy zaplanowanych podróży. Klienci, którzy dokonali rezerwacji, znaleźli się w trudnej sytuacji – część z nich straciła możliwość wyjazdu, inni muszą ubiegać się o zwrot wpłaconych pieniędzy - pisze dziennik.pl.

Jak poinformował Sąd Rejonowy w Wilhelmshaven, postępowanie upadłościowe wszczęto 1 września. Ma ono na celu „kontynuację działalności gospodarczej w sposób uporządkowany i dalsze wspieranie stabilizacji ekonomicznej firmy w ramach planu restrukturyzacji” – wskazano w dokumentach.

Przyczyna bankructwa – kosztowna inwestycja w spa

Źródłem problemów biura podróży okazał się projekt budowy uzdrowiska „Thalasso Meeres Spa”. Początkowo zakładano, że jego realizacja pochłonie 8,8 mln euro, jednak ostateczny koszt inwestycji wzrósł aż do 23 mln euro. Tak duże obciążenie finansowe przerosło możliwości spółki i doprowadziło do jej niewypłacalności w środku sezonu urlopowego.

Trudna sytuacja finansowa firmy

Nowy dyrektor zarządzający, Torsten Riedel, objął stanowisko w kwietniu tego roku. W wypowiedzi przyznał, że sytuacja jest wyjątkowo wymagająca. Podkreślił, że decyzja o złożeniu wniosku o upadłość miała na celu „pomóc w zabezpieczeniu przyszłości firmy”. Jednak działania restrukturyzacyjne podjęto zbyt późno, a spółka znalazła się pod ciężarem milionowych długów.

Co dalej z turystyką w regionie Wangerland?

Do tej pory Wangerland Touristik GmbH odpowiadało za rozwój turystyki i marketing regionu Wangerland, położonego nad Morzem Północnym. Teraz przyszłość tego obszaru stoi pod znakiem zapytania. Upadłość firmy to nie tylko cios dla klientów, ale także poważne wyzwanie dla całej branży turystycznej.

