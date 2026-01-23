Premier Tusk spędza ferie w Dolomitach w 3-gwiazdkowym hotelu, a 5-dniowy pobyt dla dwóch osób ze śniadaniami i kolacjami kosztuje minimum 3,4 tys. zł.

Ferie Tuska we Włoszech. ile kosztuje nocleg w Dolomitach?

Premier Donald Tusk spędza ferie zimowe we włoskich Alpach razem z rodziną. Towarzyszą mu żona Małgorzata Tusk, córka Katarzyna oraz jej dzieci. Szefa rządu zauważono na stoku narciarskim w rejonie Dolomitów, które od lat są jednym z najbardziej popularnych kierunków zimowych wyjazdów w Europie.

Zainteresowanie wywołało nie tylko to, gdzie wypoczywa premier, ale też ile trzeba zapłacić za pobyt w miejscu, które wybrał. Według informacji podanych przez „Fakt”, tym razem rodzina zatrzymała się w obiekcie o standardzie trzech gwiazdek, bez oznak przesadnego luksusu.

Nocleg w hotelu Tuska: standard i udogodnienia dla gości

Z opisu wynika, że hotel oferuje zarówno pokoje rodzinne, jak i apartamenty urządzone w przytulnym stylu. W wyposażeniu znajdują się m.in. łazienka, sejf oraz telewizor, czyli podstawowy standard, którego oczekuje większość turystów jadących w góry na dłużej.

Goście mogą też korzystać z dodatkowych atrakcji, takich jak masaże, sauna czy jacuzzi. Dla osób szukających spokojniejszego wypoczynku przygotowano również czytelnię. Ważnym udogodnieniem jest także bezpłatny skibus, który ułatwia dotarcie na stoki narciarskie bez konieczności dojazdu samochodem.

Ile kosztuje 5 dni w Dolomitach? konkretne kwoty

Jak wyliczono, pięciodniowy pobyt dla dwóch osób ma kosztować minimum 3,4 tys. zł – w cenę wliczone są śniadania i kolacje. Trzeba jednak pamiętać, że do końcowego rachunku dochodzi jeszcze podatek turystyczny. We Włoszech jego wysokość zależy m.in. od kategorii hotelu i liczby gości. Opłata dotyczy osób powyżej 14. roku życia i zaczyna się od 1 euro dziennie.

Zakopane droższe niż Włochy? Porównanie cen noclegów

Ciekawie wygląda zestawienie cen z polskimi kurortami. Według porównania, podobny pobyt – 5 dni w trzygwiazdkowym hotelu w Zakopanem – może wynieść nawet 3,8 tys. zł. Oznacza to, że różnica potrafi sięgnąć kilkuset złotych na korzyść włoskiego kierunku. Tańszą opcją w polskich Tatrach bywają prywatne kwatery. W takim przypadku koszt noclegu może spaść do około 500–600 zł za pokój o niższym standardzie.

Skipassy w Dolomitach i w Tatrach: ile zapłaci narciarz?

Koszty ferii to nie tylko noclegi, ale też karnety narciarskie. W Alpach ceny skipassów zależą od wielu zmiennych, takich jak wiek, liczba dni czy sezon. Premier Donald Tusk może skorzystać ze zniżek dla osób powyżej 65. roku życia.

Najtańszy 5-dniowy skipass na stacje, z których ma korzystać premier, to około 1065 zł. Dla porównania, w polskich Tatrach opłata za 5 dni w sezonie wysokim wynosi 735 zł.

