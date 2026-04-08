Tusk podnosi ceny paliw, choć ropa tanieje! Nowe limity od czwartku [09.04.2026]

Beata Lekszycka
Beata Lekszycka
PAP
PAP
2026-04-08 12:48

Ceny paliw i decyzje rządu ponownie wpływają na portfele kierowców. Od czwartku, 9 kwietnia, maksymalna cena benzyny wzrośnie do 6,27 zł za litr, mimo że ropa tanieje na świecie. Mniej zapłacimy za diesla - tak wynika ze środowego obwieszczenia Ministra Energii.

Wizualizacja podwyżek cen paliw z ujęciem Donalda Tuska w tle. Ręka trzyma dystrybutor paliwa, obok stoją czerwone kanistry. W tym kontekście czytaj o polityce paliwowej na Super Biznes.

Autor: RenineR / Victor Mogyldea/ Canva.com Wizualizacja podwyżek cen paliw z ujęciem Donalda Tuska w tle. Ręka trzyma dystrybutor paliwa, obok stoją czerwone kanistry. W tym kontekście czytaj o polityce paliwowej na Super Biznes.
  • Od czwartku nowe limity cen paliw: benzyna 95 do 6,27 zł/l, benzyna 98 do 6,88 zł/l, a diesel do 7,83 zł/l.
  • Nowe stawki oznaczają podwyżkę cen benzyny (o 0,11-0,12 zł/l) i spadek cen diesla (o 0,23 zł/l) w porównaniu do poprzednich limitów.
  • Ceny paliw w Polsce nie zawsze spadają wraz z cenami ropy, ponieważ limity uwzględniają średnią cenę hurtową w kraju, podatki i marżę sprzedażową.
  • Przekroczenie ustalonych przez Ministerstwo Energii maksymalnych cen paliw grozi karą do 1 miliona złotych.

Ceny paliw 2026 – nowe limity od czwartku[09.04.2026]

Z najnowszego obwieszczenia Ministra Energii wynika, że od najbliższego czwartku obowiązywać będą wyższe maksymalne ceny paliw. Litr benzyny 95 nie będzie mógł kosztować więcej niż 6,27 zł, a benzyny 98 – 6,88 zł. Jednocześnie maksymalna cena oleju napędowego zostanie ustalona na poziomie 7,83 zł za litr.

Zmiana oznacza podwyżkę dla obu rodzajów benzyny w porównaniu do poprzedniego dnia, przy jednoczesnym spadku ceny diesla.

Porównanie cen paliw – co się zmienia

Jeszcze 31 marca, w pierwszym dniu obowiązywania limitów, ceny wyglądały inaczej. Wówczas maksymalnie za litr pb95 płacono 6,16 zł, za pb98 – 6,76 zł, a za diesel – 7,60 zł. Nowe stawki pokazują więc wyraźny wzrost dla benzyny i korektę w dół w przypadku oleju napędowego.

Dlaczego ceny paliw rosną mimo spadków ropy

Choć na rynkach światowych obserwowany jest spadek cen ropy, krajowe ceny paliw nie zawsze podążają tym samym kierunkiem. Wynika to z mechanizmu ustalania limitów. Maksymalna cena bazuje na średniej cenie hurtowej paliw w Polsce, do której doliczane są podatki oraz stałe opłaty.

W skład końcowej ceny wchodzą m.in. akcyza, opłata paliwowa oraz marża sprzedażowa wynosząca 0,30 zł na litr, a także podatek VAT. To powoduje, że zmiany na rynku globalnym nie przekładają się natychmiast na ceny przy dystrybutorach.

Jak działają ceny maksymalne paliw

Zgodnie z przepisami, Ministerstwo Energii publikuje nowe limity codziennie w dni robocze w Monitorze Polskim. Obowiązują one od następnego dnia po ogłoszeniu. 

Przekroczenie ustalonych cen jest surowo karane. Sprzedaż paliwa powyżej limitu może skutkować karą do 1 mln zł, a nadzór nad przestrzeganiem przepisów prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Tusk: nie zamierzamy rezygnować z pakietu CPN 

Premier Donald Tusk odnosząc się do zawartego rozejmu między USA a Iranem, powiedział, że  rząd będzie „dmuchał na zimne” i nie zamierza rezygnować z pakietu „Ceny Paliw Niżej”.

- Nie zamierzamy rezygnować z tego mechanizmu, który wprowadziliśmy (pakietu CPN - PAP), bo będziemy dmuchać na zimne. Tym bardziej, że to zimne jest ciągle bardzo gorące, szczerze powiedziawszy - podkreślił szef rządu.

 Ocenił też, że zawarcie rozejmu ma „bezpośrednie konsekwencje, jeśli chodzi o ceny paliw”. - Myślę, że od piątku będzie odczuwalny pozytywny skutek zawieszenia ognia  na polskich stacjach paliw - dodał premier.

Polecany artykuł:

Drastyczny spadek cen gazu! Ceny o 20 proc. w dół po rozejmie USA–Iran
QUIZ od PRL do kapitalizmu. Balcerowicz, bezrobocie, kuroniówka. Jak dobrze znasz polską transformację?
Pytanie 1 z 10
Kiedy wprowadzono Plan Balcerowicza?
Tak zmienił się Leszek Balcerowicz od czasu planu Balcerowicza
