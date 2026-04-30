Czy Hebe jest otwarte 2 maja? Godziny otwarcia Hebe 2 maja 2026

Czy 2 maja to dzień wolny od handlu w Polsce?

Aby zrozumieć majówkowy harmonogram sklepów, musimy najpierw spojrzeć na kalendarz. Choć 2 maja z dumą obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, prawo mówi jasno: nie jest to dzień ustawowo wolny od pracy. W 2026 roku data ta wypada w sobotę, co oznacza, że handel funkcjonuje na standardowych zasadach. To świetna informacja dla wszystkich zapominalskich. O ile bowiem 1 maja (Święto Pracy) i 3 maja (Święto Konstytucji 3 Maja) niemal wszystkie duże sklepy i drogerie są przymusowo zamknięte, o tyle 2 maja stanowi doskonałe „zakupowe okienko”. Możesz więc śmiało zaplanować wyjście po nowości kosmetyczne czy artykuły pierwszej potrzeby.

Hebe godziny otwarcia 2 maja – do której zrobisz zakupy?

Skoro sobota 2 maja to normalny dzień roboczy w handlu, drogerie popularnej sieci na pewno otworzą swoje drzwi dla klientów. Jakie godziny otwarcia 2 maja obowiązują w Hebe? Sklepy będą czynne dokładnie tak samo, jak w każdą inną standardową sobotę w roku. W przypadku drogerii wolnostojących lub tych ulokowanych przy głównych ulicach miast, zakupy zrobisz najczęściej w przedziale od 9:00 do 20:00. Nie musisz się więc spieszyć z samego rana, choć warto pamiętać, że w okolicach południa ruch w sklepach bywa największy, gdy wszyscy próbują nadrobić braki z zamkniętego piątku.

Uwaga na drogerie zlokalizowane w galeriach handlowych

Pamiętaj, że spora część sklepów Hebe znajduje się wewnątrz dużych centrów handlowych. W takich sytuacjach to zarządca danej galerii decyduje, do której zrobisz zakupy. Z reguły ogromne obiekty działają w soboty od 9:00 do 21:00, jednak w okresie długich weekendów niektóre z nich mogą nieznacznie zmodyfikować swój czas pracy.

