Dzień Flagi a zakupy w drogeriach. Czy 2 maja wejdziesz do sklepu?

Zastanawiasz się, czy w Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej uda Ci się uzupełnić kosmetyczne braki? Mamy dobrą wiadomość. Choć 2 maja wypada w samym środku długiego weekendu majowego, w świetle polskiego prawa nie jest to dzień ustawowo wolny od pracy. Oznacza to, że nie obowiązuje wtedy świąteczny zakaz handlu.

W 2026 roku ten dzień przypada na sobotę. Dla Ciebie oznacza to jedno – drogerie będą otwarte i będą funkcjonować na standardowych zasadach. Nie musisz się martwić, że pocałujesz klamkę, jeśli podczas majówkowego wyjazdu niespodziewanie skończy Ci się pasta do zębów, żel pod prysznic czy akcesoria potrzebne do zorganizowania grilla.

Jakie obowiązują w sieci Rossmann godziny otwarcia 2 maja?

Skoro już wiesz, że placówki będą czynne, warto sprecyzować, do której godziny zdążysz wpaść po najpotrzebniejsze rzeczy. Sprawdzając wyznaczone przez firmę Rossmann godziny otwarcia 2 maja, nie musisz się obawiać, że czas na zakupy zostanie w jakikolwiek sposób skrócony. Większość wolnostojących punktów tej sieci w soboty otwiera swoje drzwi dla klientów między 8:00 a 9:00 rano, a zamyka się około 17:00 (w mniejszych miastach lub rzadziej odwiedzanych punktach), około 19:00 (w średnio obleganych miejscach) lub o 21:00 czy 22:00 (w centrum wielkich miast).

Warto jednak zachować czujność, jeśli planujesz wizytę w sklepie znajdującym się na terenie galerii handlowej. W takich miejscach godziny pracy są całkowicie uzależnione od funkcjonowania całego obiektu i najczęściej są czynne w przedziale od 9:00 do 21:00. Zanim wyruszysz z domu, najlepiej upewnij się co do konkretnej lokalizacji w darmowej aplikacji mobilnej lub bezpośrednio na stronie internetowej sklepu.

