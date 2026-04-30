Dlaczego tegoroczna majówka to zakupowe pole minowe?

W 2026 roku długi weekend majowy przygotował dla zapominalskich sprytną pułapkę. Zwróć uwagę na to, jak układają się daty: 1 maja (Święto Pracy) wypada w piątek, z kolei 3 maja (Święto Konstytucji 3 Maja) to niedziela. Prawo handlowe w obu tych przypadkach jest nieubłagane – to dni ustawowo wolne od pracy, podczas których obowiązuje rygorystyczny zakaz handlu.

Co to oznacza dla Ciebie w praktyce? Jeśli w przedmajówkowym pośpiechu zapomnisz kupić karkówkę, chrupiące pieczywo czy dodatkowy węgiel na grilla przed piątkiem, Twoją jedyną szansą na bezstresowe zakupy w dużym dyskoncie pozostaje sobota. Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, obchodzony właśnie 2 maja, nie jest świętem państwowym wolnym od pracy. Otwiera to niezwykle ważne okienko na uzupełnienie braków w lodówce.

Czy Aldi jest otwarte 2 maja 2026? Rozwiewamy wątpliwości

Dla wszystkich zaniepokojonych widmem pustego stołu mamy doskonałą wiadomość. Mimo że sobota jest niefortunnie "wciśnięta" między dwa duże narodowe święta, sklepy sieci Aldi będą 2 maja otwarte i gotowe na przyjęcie klientów. Nie musisz obawiać się zamkniętych drzwi – ustawa ograniczająca handel w ten dzień po prostu nie działa.

Musisz jednak przygotować się mentalnie na jeden istotny szczegół. Ze względu na całkowite zamknięcie dużych marketów w piątek i w niedzielę, sobota będzie dniem niezwykle intensywnym pod względem ruchu na sklepowych korytarzach. Mnóstwo osób ruszy między regały, aby szybko nadrobić piątkowe braki i zrobić niezbędne zapasy przed wolną niedzielą. Dlatego warto przemyśleć, o jakiej porze najlepiej wyjść z domu.

Aldi godziny otwarcia 2 maja – kiedy zrobisz zakupy?

Skoro to całkowicie standardowy dzień roboczy w branży handlowej, w dyskontach obowiązują regularne, sobotnie harmonogramy pracy. Dla sklepów Aldi godziny otwarcia 2 maja to w zdecydowanej większości przypadków niezwykle wygodny przedział od 6:00 do 22:00. Pamiętaj jedynie, że nieliczne, przeważnie mniejsze placówki mogą zapraszać klientów od godziny 7:00. Warto upewnić się co do swojego ulubionego adresu w aplikacji mobilnej lub na stronie internetowej sieci.

Nasza praktyczna rada na ten dzień? Jeśli chcesz uniknąć irytującego tłoku w alejkach, walki o wózek i długiego stania w kasach, zaplanuj swoją wizytę w godzinach niestandardowych. Zrobienie zapasów tuż po porannym otwarciu marketu lub późnym wieczorem (na przykład po godzinie 20:00) to gwarancja, że szybko i bez nerwów załatwisz sprawunki. Nie odkładaj też zakupów na ostatnią chwilę przed zamknięciem, ponieważ kolejna okazja na wizytę w Aldi pojawi się dopiero w poniedziałkowy poranek!