Dzień Flagi a zakaz handlu. Wyjaśniamy przepisy

Długi weekend majowy potrafi zdezorientować, szczególnie jeśli chodzi o działanie placówek handlowych. 1 maja (Święto Pracy) i 3 maja (Święto Konstytucji) to w Polsce dni ustawowo wolne od pracy, co oznacza niemal całkowity zakaz handlu. Sklepy sieciowe są wtedy pozamykane. Niewiele osób jednak pamięta, że 2 maja, mimo uroczystego charakteru i wiszących na ulicach flag, to z prawnego punktu widzenia zwykły dzień roboczy.

W 2026 roku Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej wypada w sobotę. Skoro nie jest to święto państwowe narzucające rygorystyczne ograniczenia, markety i dyskonty mogą funkcjonować na standardowych zasadach. To doskonała wiadomość dla wszystkich, którzy rano zorientowali się, że zabrakło im ulubionych przekąsek czy świeżego pieczywa. Nie musisz desperacko szukać otwartych, drogich stacji benzynowych – duże sieci handlowe stoją przed Tobą otworem.

Dino godziny otwarcia 2 maja. Od której można iść na zakupy?

Jeśli zamierzasz uzupełnić majówkowe braki w popularnym polskim supermarkecie z charakterystycznym czerwonym logo, mamy świetne informacje. Wypadające w sobotę Dino godziny otwarcia 2 maja w niczym nie różnią się od standardowego, przedniedzielnego harmonogramu pracy tej sieci. Sklepy działają pełną parą, będąc w stu procentach gotowe na napływ klientów wracających z krótkich wyjazdów lub przygotowujących się do niedzielnego odpoczynku.

Zdecydowana większość marketów w całej Polsce otworzy swoje drzwi o 6:00 rano i będzie obsługiwać klientów nieprzerwanie do godziny 22:30. Należy jednak pamiętać, że niektóre placówki, dostosowujące się do lokalnego natężenia ruchu, wydłużają swój czas pracy nawet do godziny 23:00. Aby uniknąć niespodzianki, najlepiej dzień wcześniej sprawdzić tablicę informacyjną na drzwiach osiedlowego sklepu lub zajrzeć do aplikacji.

Zaplanuj mądrze jedyne zakupowe okienko w majówkę

Sobota 2 maja to strategiczny moment tegorocznego długiego weekendu. Należy mieć świadomość, że jest to jedyne okienko zakupowe między dwoma świętami narodowymi. Ponieważ piątek i niedziela to dni wolne od pracy i handlu, możemy spodziewać się, że w otwartych w sobotę dyskontach pojawią się tłumy klientów robiących ogromne zapasy.

Aby uniknąć gigantycznych kolejek przy kasach i frustracji związanej z brakami towaru na półkach, zaplanuj wizytę w sklepie rano. Godziny między 6:00 a 8:00 to pora, kiedy można szybko i sprawnie skompletować cały koszyk. Mądre rozplanowanie zakupów to gwarancja tego, że po szybkiej wizycie w sklepie będziesz mógł w pełni poświęcić się zasłużonemu, majówkowemu relaksowi z najbliższymi.

