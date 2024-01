Chaos w Niemczech i we Włoszech. Wielkie protesty i strajki. Co się dzieje?

Państwowe spółki działają na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, według tych samych reguł, co większe prywatne spółki. Skarb Państwa dysponuje określoną siłą na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Kluczowe jest przejęcie rad nadzorczych i zarządów. To już jest nieuchronne, dotychczasowe władze mogły jedynie przeciągać czas do trzęsienia ziemi.

Walne zgromadzenie dokonuje zmian w radach nadzorczych. To z kolei ułatwia przejęcie zarządów i objęcie realnej kontroli nad państwową spółką.

Enea – już wkrótce pod kontrolą nowego rządu

30 stycznia w samo południe odbędzie się walne nadzwyczajne walne zgromadzenie w spółce Enea. Porządek obrad przewiduje zmiany w radzie nadzorczej. Nie jest tajemnicą, że chodzi o odwołanie osób związanych z poprzednim rządem.

Obecnie w radzie nadzorczej Enea zasiadają Łukasz Ciołko, Mariusz Damasiewicz, Tomasz Lis, Paweł Łącki, Mariusz Pliszka i Mariusz Romańczuk.

Wkrótce przejęcie przez nowy rząd PGE i PKO BP

Następnego dnia po Enea, analogiczne walne zgromadzenie odbędzie się w spółce PGE. W tej spółce odwołano już z rady nadzorczej Zbigniewa Gryglasa, kojarzonego z poprzednimi władzami. Tego samego dnia PGE może być realnie przejęta przez nowy rząd.

Na koniec tygodnia, w piątek 2 lutego, zaplanowano walne zgromadzenie w PKO BP. Nietrudno odgadnąć, że chodzi również o zmiany w radzie nadzorczej.

W kolejnych tygodniach trzęsienie ziemi obejmie kolejne państwowe spółki – Orlen, KGHM, Azoty oraz PZU. W tej ostatniej spółce walne zgromadzenie zaplanowano na 15 lutego. W międzyczasie rewolucja obejmie wymienione wcześniej spółki.

