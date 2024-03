Tusk znów podniesie wiek emerytalny? Minister: “My to zrozumieliśmy”

Podniesienie wieku emerytalnego

Donald Tusk już raz podniósł wiek emerytalny w Polsce. Na mocy ustawy z 2013 roku na przestrzeni lat wiek emerytalny w Polsce miał stopniowo rosnąc, aby ostatecznie dojść do 67 lat dla kobiet i dla mężczyzn. Po objęciu władzy przez Prawo i Sprawiedliwość przepisy te zostały zmienione i przywrócono wiek emerytalny dla kobiet 60 lat i dla mężczyzn 65 lat. Teraz patrząc na to, jak Tusk już nie wywiązuje się ze swoich obietnic wyborczych, które zawarł m.in. w 100 konkretach na 100 dni rządu, to pojawia się obawa, czy ponownie nie zdecyduje się na podwyższenie wieku emerytalnego, choć obiecywał, że już tego nie zrobi.

Marzena Okła-Drewnowicz, minister ds. polityki senioralnej w rozmowie z money.pl podkreśliła, że teraz jej resort i cały rząd mają tyle rozmaitych spraw na głowie, że kwestią wieku emerytalnego obecnie się nie zajmują. - Uważam, że mamy tyle wyzwań w obszarze polityki senioralnej, że w tej chwili nie powinniśmy rozmawiać o twardym przepisie dotyczącym wieku emerytalnego. To życie ten wiek emerytalny samo weryfikuje. Proszę mi wierzyć. Wyborcy też rozstrzygnęli tę kwestię, dali nam czerwoną kartkę i my to zrozumieliśmy - powiedziała.

Jakie są emerytury w Polsce?

W Polsce żyje ponad 6,5 mln emerytów. Najwyższa emerytura w kraju wynosi ponad 43 tys. zł brutto, najniższa 2 grosze. Średnia emerytura to blisko 3,5 tys. zł.

