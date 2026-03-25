Blisko milion zaświadczeń stażowych już wydanych – sprawdź, czy masz swoje

Zmiany obowiązują sektor publiczny od stycznia, prywatny od maja 2026 r.

Wniosek złożysz wyłącznie elektronicznie – przez konto w eZUS

Masz tylko 24 miesiące na dostarczenie dokumentów pracodawcy

Rekordowa liczba wniosków o zaświadczenia stażowe

Polacy masowo składają wnioski do ZUS. Od stycznia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło ponad 572 tys. wniosków o wydanie zaświadczenia stażowego. ZUS wydał dotąd blisko 966 tys. zaświadczeń, które potwierdzają okresy pracy inne niż zatrudnienie na umowę o pracę.

Skala zainteresowania pokazuje, jak wiele osób przez lata pracowało na różnych formach umów i teraz może zyskać na nowych przepisach.

Co wlicza się do stażu pracy? Nowe zasady od 2026 roku

Dotychczas do stażu pracy liczyły się niemal wyłącznie okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Nowe przepisy to zmieniają.

Do stażu pracy zaliczane są teraz:

umowy-zlecenia i inne umowy o świadczenie usług oraz umowy agencyjne

prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej

współpraca z osobą prowadzącą działalność

zawieszenie działalności w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem

Co ważne – przepisy działają wstecz. Do stażu wliczane są okresy sprzed wejścia w życie ustawy, pod warunkiem ich właściwego udokumentowania.

Kiedy wchodzą w życie przepisy o stażu pracy?

Zmiany są wprowadzane etapami:

od 1 stycznia 2026 r. – nowe zasady obowiązują w sektorze publicznym

od 1 maja 2026 r. – przepisy zaczną działać w sektorze prywatnym

Pracownik ma 24 miesiące od wejścia w życie ustawy na to, by przedstawić dokumenty aktualnemu pracodawcy. Warto działać z wyprzedzeniem – kolejki w ZUS mogą się wydłużać.

Jak złożyć wniosek o zaświadczenie w ZUS?

Wniosek można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej – przez konto w systemie eZUS. Od 1 stycznia 2026 r. dostępny jest specjalny formularz: „Wniosek o wydanie zaświadczenia o ubezpieczeniu dla celów doliczenia okresów do stażu pracy” (USP).

Jak przebiega cały proces?

Zaloguj się na konto w eZUS Wypełnij wniosek USP Czekaj na odpowiedź – ZUS doręcza zaświadczenia wyłącznie elektronicznie, na konto w eZUS

ZUS automatycznie powiadomi o odpowiedzi na wniosek. Jeśli masz włączone powiadomienia, dostaniesz informację SMS-em, e-mailem lub w aplikacji mobilnej mZUS.

Dlaczego warto zadbać o zaświadczenie stażowe już teraz?

Dłuższy staż pracy to realne korzyści: wyższy wymiar urlopu wypoczynkowego, dłuższy okres wypowiedzenia, a niekiedy też wyższe odprawy. Osoby, które przez lata pracowały na zleceniu lub prowadziły własną firmę, mogą zyskać nawet kilka dodatkowych lat stażu.

Termin na dostarczenie dokumentów pracodawcy mija, a ZUS przetwarza już setki tysięcy spraw. Im szybciej złożysz wniosek, tym lepiej.

