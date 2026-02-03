Od 1 stycznia 2026 r. nowe zasady obowiązują wyłącznie pracowników sektora finansów publicznych — budżetówka może już teraz składać wnioski i korzystać z nowych zaświadczeń

— budżetówka może już teraz składać wnioski i korzystać z nowych zaświadczeń Reszta pracowników musi czekać do 1 maja 2026 r. — wtedy przepisy obejmą wszystkich zatrudnionych w sektorze prywatnym

— wtedy przepisy obejmą wszystkich zatrudnionych w sektorze prywatnym ZUS rozpatrzył już 277 tys. wniosków i wydał ponad 620 tys. zaświadczeń — system działa sprawnie mimo ogromnego zainteresowania

— system działa sprawnie mimo ogromnego zainteresowania Wszystko odbywa się elektronicznie przez platformę eZUS — nie ma papierowych dokumentów ani kolejek w urzędach

Rekordowa lawina wniosków do ZUS. Takich liczb nikt się nie spodziewał

Styczeń 2026 r. przejdzie do historii Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W ciągu zaledwie 31 dni wpłynęło dokładnie 372 tys. wniosków o wydanie zaświadczenia potwierdzającego staż pracy. To bezprecedensowe zainteresowanie nowymi przepisami.

ZUS do końca stycznia rozpatrzył 276 695 zgłoszeń. Wydano przy tym aż 620 479 zaświadczeń. Dlaczego liczba zaświadczeń jest wyższa niż rozpatrzonych wniosków? Jeden wniosek może obejmować kilka różnych okresów pracy, za które ZUS wystawia osobne dokumenty.

Kto może już teraz doliczyć sobie staż pracy? Lista uprawnionych

Nowe przepisy weszły w życie 1 stycznia 2026 r., ale dotyczą tylko sektora finansów publicznych. To oznacza pracowników:

urzędów państwowych i samorządowych

szkół i uczelni publicznych

szpitali publicznych

instytucji kultury

innych jednostek budżetowych

Tylko ci pracownicy mogą już dziś składać wnioski do ZUS i przedstawiać zaświadczenia swoim pracodawcom. Tylko ich szefowie są zobowiązani brać pod uwagę nowe okresy przy ustalaniu stażu oraz dodatków.

1 maja 2026 — kluczowa data dla milionów Polaków

Pracownicy sektora prywatnego muszą uzbroić się w cierpliwość. Ich czas nadejdzie dopiero 1 maja 2026 r. Wtedy nowe zasady liczenia stażu pracy obejmą wszystkich zatrudnionych, niezależnie od branży.

Eksperci przewidują, że w maju ZUS czeka kolejna fala setek tysięcy wniosków. Może nawet większa niż styczniowa. Zakład już przygotowuje się na ten napływ dokumentów.

ZUS podkreśla, że składanie wniosków przed 1 maja przez osoby spoza budżetówki nie ma większego sensu. Pracodawcy z sektora prywatnego nie są jeszcze zobowiązani do uwzględniania nowych zaświadczeń.

Co można doliczyć do stażu pracy? Sprawdź, czy Cię to dotyczy

Nowe przepisy pozwalają uwzględnić przy obliczaniu stażu pracy okresy, które wcześniej się nie liczyły. Mowa o:

pracy na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenia, dzieło)

prowadzeniu działalności gospodarczej

opiece nad dzieckiem do 4. roku życia

niektórych okresach nauki

Doliczenie tych okresów może znacząco wpłynąć na wysokość emerytury. Im dłuższy staż, tym lepsze warunki zatrudnienia i wyższe świadczenia w przyszłości.

Tylko elektronicznie przez eZUS. Żadnych papierów ani kolejek

Zakład Ubezpieczeń Społecznych postawił na pełną cyfryzację. Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć wyłącznie przez platformę eZUS. Nie ma możliwości wysłania papierowego dokumentu ani wizyty w oddziale.

Wszystkie zaświadczenia i decyzje trafiają do wnioskodawców również elektronicznie. Dokumenty mogą być ważne bez tradycyjnego podpisu. Wystarczy nadruk imienia, nazwiska i stanowiska upoważnionej osoby z ZUS.

Taka forma obsługi ma zalety. Eliminuje kolejki w urzędach i przyspiesza rozpatrywanie spraw. Wszystko można załatwić z domu, przez komputer lub telefon.

Dla kogo te zmiany będą najważniejsze?

Najwięcej korzyści odniosą osoby, które przez lata pracowały na różnych formach zatrudnienia. Szczególnie te, które:

łączyły umowę o pracę z dodatkowymi zleceniami

prowadziły działalność gospodarczą przed zatrudnieniem etatowym

w przeszłości korzystały z urlopów wychowawczych

często zmieniały formy zatrudnienia

Dla tych osób doliczenie wszystkich okresów do stażu to szansa na lepszą emeryturę lub dodatkowe uprawnienia służbowe. W niektórych przypadkach różnica może sięgać kilku, a nawet kilkunastu lat stażu.

Co dalej? Eksperci przewidują kolejne zmiany

Majowe rozszerzenie przepisów na cały rynek pracy to dopiero początek. Ministerstwo rodziny pod kierownictwem Agnieszki Dziemianowicz-Bąk planuje dalsze usprawnienia systemu liczenia stażu. W przygotowaniu są kolejne propozycje zmian, które mają uprościć cały proces.

ZUS zapewnia, że jest gotowy na zwiększony ruch wniosków. System informatyczny został odpowiednio przygotowany. Dodatkowi pracownicy przeszkoleni do obsługi nowych zgłoszeń.

Jeśli jesteś pracownikiem sektora prywatnego i chcesz doliczyć swoje okresy pracy, już teraz możesz przygotować dokumentację. Zbierz zaświadczenia od poprzednich pracodawców, potwierdzenia opłacania składek ZUS czy dowody prowadzenia działalności. Wtedy w maju będziesz gotowy do szybkiego złożenia wniosku.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej - Karpacz 2025